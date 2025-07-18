أمطار استوائية غزيرة تهدد ملايين الأمريكيين بفيضانات خطيرة



تشهد مناطق واسعة من الساحل الخليجي الأمريكي اليوم الجمعة أمطار استوائية غزيرة تهدد الملايين باحتمالات فيضانات خطيرة وتستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع هطول متوقع يتراوح بين 1 إلى 3 بوصات في المناطق الممتدة من هيوستن بتكساس حتى بنما سيتي في فلوريدا، بينما قد تصل كميات الأمطار إلى 8 بوصات في منطقة لافاييت.

وأطلق المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية على هذه العاصفة الاستوائية المحتملة اسم "إنفست 93L"، حيث سبق أن تسببت في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من فلوريدا ولويزيانا على مدى الأيام الماضية، قبل أن تتحرك حاليا في اتجاه الغرب.

كما تتأثر أجزاء من ولايتي ألاباما وميسيسيبي بهطولات مطرية غزيرة قد تسبب فيضانات محلية.

ومن المتوقع أن تبدأ العاصفة في الانحسار تدريجيا مع اقترابها من حدود ولاية أركنساس بنهاية الأسبوع.



وقد شهدت ولاية فلوريدا بالفعل فيضانات شديدة بسبب هذه العاصفة، حيث سجلت مدينة بلانت سيتي هطولا مطريا بلغ نحو قدم كامل خلال ساعات قليلة يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى غرق الشوارع والمنازل. وعلى الرغم من عدم تسجيل إصابات مباشرة بسبب هذه الفيضانات، فقد تعرض ثلاثة أشخاص في مدينة سانت أوغسطين لصعقات برق، أصيب أحدهم بجروح خطيرة.

يأتي ذلك في أعقاب الكارثة الإنسانية التي خلفتها فيضانات الرابع من يوليو في مقاطعة كير بتكساس، حيث اضطرت فرق الإنقاذ إلى إخلاء المتطوعين الذين كانوا يبحثون بين الأنقاض خشية حدوث فيضانات جديدة.

وقد ارتفع عدد ضحايا تلك الكارثة إلى 129 شخصا، بينهم العشرات من الأطفال الذين كانوا في مخيمات على ضفاف نهر غوادالوبي، الذي شهد ارتفاعا مفاجئا في منسوبه بلغ 20 قدما خلال 90 دقيقة فقط فجر ذلك اليوم المشؤوم