طقس اليوم| شديد الحرارة بالمحافظات.. وأمطار ورياح بعدة مناطق

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويكون الطقس خلال ساعات الليل، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

ويشهد الطقس اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء، مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات مئوية.

أمطار متفرقة على حلايب ورياح بالقاهرة

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، تأثر في ساعات الصباح الباكر بنشاط الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري.

يشهد الطقس اليوم، فرصا خفيفة للأمطار على مناطق متفرقة من مدينة، بينما تشهد مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر، نشاط رياح أحيانا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة 34 درجة

شمال الصعيد 40 للعظمى والمحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد 44 للعظمى والمحسوسة 45 درجة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، هناك بشرى سارة للمواطنين، حيث متوقع أن تنخفض درجات الحرارة نسبيا اعتبارا من غدا السبت وبعد غدا الأحد، بمعدل درجتين مئويا على كافة الانحاء.