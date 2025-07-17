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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

54 قتيـ لا خلال 24 ساعة جراء الأمطار في باكستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت السلطات الباكستانية، عن وجود 54 قتيلا خلال 24 ساعة جراء الأمطار الغزيرة على البلاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فصائية “القاهرة الإخبارية”.

واستقبل مركز البحوث الزراعية، وفداً باكستانياً رفيع المستوى برئاسة سيد محمد عاشق حسين شاه، وزير الزراعة والثروة الحيوانية لإقليم بنجاب بجمهورية باكستان الإسلامية، تلبية للدعوة التي وجهها لهم، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى  للاطلاع على الخبرات  البحثية المصرية خاصة في مجال تطوير إنتاج القطن، في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك في القطاع الزراعية. 


جاءت الزيارة تحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والعلاقات الزراعية الخارجية،  حيث استقبلهم كل من الدكتور ماهر المغربي، وكيل مركز البحوث الزراعية للإنتاج، والدكتور سعد موسى، وكيل  المركز لشؤون البحوث والدراسات والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بحضور أمير شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، وعدد من قيادات مركز البحوث الزراعية.
 

السلطات الباكستانية الأمطار الأمطار الغزيرة

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