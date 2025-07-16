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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: التوسع في زراعة أصناف ذات إنتاجية عالية بالتعاون مع باكستان

البحوث الزراعية
البحوث الزراعية
شيماء مجدي

استقبل مركز البحوث الزراعية، وفداً باكستانياً رفيع المستوى برئاسة سيد محمد عاشق حسين شاه، وزير الزراعة والثروة الحيوانية لإقليم بنجاب بجمهورية باكستان الإسلامية، تلبية للدعوة التي وجهها لهم، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى  للاطلاع على الخبرات  البحثية المصرية خاصة في مجال تطوير إنتاج القطن، في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك في القطاع الزراعية. 


جاءت الزيارة تحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والعلاقات الزراعية الخارجية،  حيث استقبلهم كل من الدكتور ماهر المغربي، وكيل مركز البحوث الزراعية للإنتاج، والدكتور سعد موسى، وكيل  المركز لشؤون البحوث والدراسات والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، بحضور أمير شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، وعدد من قيادات مركز البحوث الزراعية.


وبحث الجانبان خلال لقاء  تم عقده بالمركز، سبل تدعيم علاقات التعاون الزراعي، بما في ذلك: تبادل الخبرات البحثية التطبيقية، التوسع في زراعة الأصناف المتميزة ذات الإنتاجية العالية، فضلا عن تطوير إنتاجية بعض المحاصيل والاستفادة من الخبرة الباكستانية الكبيرة في هذا المجال، إضافة إلى مواجهة التغيرات المناخية: استنباط أصناف وهجن جديدة تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة.

من جانبه استعرض الدكتور ماهر المغربي  وكيل مركز البحوث الزراعية للإنتاج دور المركز في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والجهود والأنشطة التي ينفذها من خلال المعاهد والمعامل التابعة له، ومحطات البحوث المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن الخبرات التي يمتلكها، وجهود تطوير الإنتاجية الزراعية للمحاصيل المختلفة.

ومن جهته أكد الدكتور سعد موسى، وكيل مركز  البحوث الزراعية لشؤون البحوث، على أهمية الدور الذي يضطلع به المركز في تنفيذ البحوث التطبيقية، حيث يمثل المركز العمود الفقري لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، لتحقيق خطة الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، لافتا إلى أن المركز يعمل في إطار رؤية الدولة المصرية، ويوجه جهوده البحثية نحو القضايا ذات الأولوية، مثل محدودية الأراضي والمياه، وتقليص الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية، بما يعزز الأمن الغذائي للشعب المصري الذي قارب تعداده نحو 110 ملايين نسمة.

وأشار موسى الى  إمكانية تعزيز التعاون مع الجانب الباكستاني من خلال تضمين جميع الموضوعات المتفق عليها في مذكرة تفاهم يمكن توقيعها قريبًا، تنفيذا لتوجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اللقاء المشترك، حيث اقترح عقد لقاء فني عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أقرب وقت ممكن، لتحديد أولويات التعاون.


فيما شملت الزيارة تفقد معهد بحوث القطن، حيث اطلع الوفد على التقنيات الحديثة في تطوير إنتاج وتصنيع القطن،  كما زار الوفد أيضا المعمل المركزي للمناخ الزراعي للتعرف على التقنيات الحديثة في مجال الزراعة بدون تربة.


وفي ختام الزيارة، أشاد الوزير الباكستاني بالجهود التي يبذلها مركز البحوث الزراعية، من أجل تطوير الإنتاجية، واستنباط أصناف جديدة متميزة من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية، معربا عن تطلعه للتعاون في مجال البحوث الزراعية التطبيقية والاستفادة من الخبرات المصرية في زراعة وتصنيع القطن، فضلا عن تبادل الخبرات البحثية ونقل التجارب المصرية المتميزة إلى باكستان، في سبيل فتح آفاق جديدة البحث والتطوير بما يساهم في دعم جهود التنمية.

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