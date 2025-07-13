104 أشخاص لقوا مصرعهم وإصابة مئات في فيضانات باكستان

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان اليوم الأحد مصرع 104 أشخاص على الأقل وإصابة 200 شخص آخرين في حوادث متفرقة جراء الهطول الغزير للأمطار الموسمية في مختلف أنحاء البلاد، حسبما ذكرت قناة سما تي في الباكستانية.



وقال متحدث باسم وكالة إدارة الكوارث إن الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات أدت إلى وقوع عدة حوادث وأضرار مادية بالغة في مناطق مختلفة بالبلاد منذ الـ26 من يونيو الماضي.

وذكر أن 49 طفلا و37 رجلا و18 امرأة لقوا مصرعهم بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وأشار إلى تضرر تسعة جسور ونحو عشرة كيلومترات من الطرق، بينما لحق الضرر الأكبر بالمباني السكنية إذ تعرض 413 منزلا للتدمير بشكل جزئي أو كلي.

وأصدرت هيئة إدارة الكوارث توجيهاتها للسلطات المحلية بتكثيف عمليات الإغاثة والطوارئ في المناطق المتضررة، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لتقليل حجم الأضرار خلال الأيام المقبلة التي من المتوقع أن تشهد هطول المزيد من الأمطار على عدة أجزاء من البلاد.