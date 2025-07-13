الصليب الأحمر والأونروا يحذران من أوضاع غزة الكارثية كل لحظة

أفاد مجمع ناصر الطبي أن 3 شهداء سقطوا في قصف من مسيرات إسرائيلية على فلسطينيين شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



فيما قال الصليب الأحمر أن “مستشفانا برفح استقبل أمس 132 مصابا بالسلاح ضمن إصابات جماعية قرب مواقع توزيع المساعدات”.



كما ذكر الصليب الأحمر أنه منذ إنشاء مواقع توزيع الطعام عالجنا أكثر من 3,400 مصاب بالأسلحة وسجلنا أكثر من 250 وفاة.



ولفت الصليب الأحمر أن هذا الوضع غير مقبول وفداحة هذه الحوادث تعكس الظروف المروعة التي يعيشها المدنيون في غزة.



كما ذكرت منظمة الأونروا أن نقص الوقود بغزة وصل لمستويات حرجة وبدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

كما أردفت الأونروا بــأن 112 طفلا يتم تشخيصهم يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام 2025 وهو ما يعني خطرًا كبيرًا، فيما تواجه المنظمة تحديًا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية في القطاع.

