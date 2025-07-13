مقابلة مثيرة للجدل.. نتانياهو يدافع عن ترامب ويهاجم الإعلام الأمريكي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طبيعة علاقته "الخاصة" بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياها بـ"الشراكة غير المسبوقة" التي جمعت بينهما احترام متبادل وأهداف استراتيجية مشتركة، وفق تعبيره.

وخلال ظهوره على برنامج "Life, Liberty & Levin"، الذي عرض مساء السبت، علي قناة فوكس نيوز قال نتنياهو إن العلاقة مع ترامب لم تكن شراكة متكافئة، "فالولايات المتحدة تقود العالم الحر، بينما تمثل إسرائيل حصنه المتقدم في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "لقد تعاملت مع عدة رؤساء أميركيين، لكن هذه المرة كانت مختلفة كلياً".

إشادة بإدارة ترامب ودفاع عن ترشيحه لجائزة نوبل

أشاد نتنياهو بالدعم "غير المسبوق" الذي قدمته إدارة ترامب لإسرائيل، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن ترامب تبنّى "رؤية جديدة" في التعامل مع التوترات الإقليمية.

وفي خطوة لافتة، دافع نتانياهو عن ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى دوره في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوقيع اتفاقات سلام "في كل زاوية من العالم"، حسب وصفه.

هجوم لاذع على الإعلام الأميركي

في المقابل، لم يُخفِ نتنياهو استياءه من تغطية وسائل الإعلام الأميركية، متهمًا ما وصفه بـ"التيار الإعلامي الرئيسي" بشن حملة تضليل ممنهجة ضد إسرائيل، خصوصًا خلال الحرب في غزة التي اندلعت عقب هجمات 7 أكتوبر 2023.

وقال: "نحن نخوض حربا على ثماني جبهات، انتصرنا في سبع، لكن الجبهة الثامنة هي الإعلام"، مضيفا: "هذه معركة ضد الأكاذيب، وسلاحنا الوحيد هو الحقيقة".

وهاجم نتنياهو الصحافة الغربية قائلا: "في عصر الإنترنت، تنتشر الأكاذيب بسرعة خارقة. ما نشهده اليوم ليس صحافة، بل دعاية مغرضة وانهيار للأخلاق المهنية".

تشبيه حماس بالنازيين الجدد

ورداً على تصاعد الانتقادات الدولية بشأن العمليات العسكرية في غزة، شبه نتنياهو حركة حماس بـ"النازيين الجدد"، معتبراً ذلك ردًا على ما وصفه بـ"حملة دعاية خبيثة" تستهدف تشويه صورة إسرائيل.

