قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة 4 أشقاء بالمنيا.. كل ما تريد معرفته عن الالتهاب السحائي
الأولى على التعليم الزراعي.. هاجر طارق: كنت بذاكر 5 ساعات وسألتحق بكلية الزراعة
عروس الدلتا تتصدر.. ثلاث من أوائل الجمهورية بالدبلومات الفنية من الغربية
بـ حبل الغسيل.. التحريات تكشف لغز وفاة شاب في المرج
مقابلة مثيرة للجدل.. نتانياهو يدافع عن ترامب ويهاجم الإعلام الأمريكي
وفاة وإصابات في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية.. والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض
دعاء واظب عليه سيدنا النبي بعد الصلاة.. تنال خير الدنيا والآخرة
عقار العطارين المنهار صادر له قرار هدم وتنكيس من 32 عاما
70 % اللاعب في الزمالك.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن حامد حمدان
حالتا وفاة و5 مصابين في انهيار عقار العطارين بالإسكندرية| صور
تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان قبل نهائي كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقابلة مثيرة للجدل.. نتانياهو يدافع عن ترامب ويهاجم الإعلام الأمريكي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الديني

 كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طبيعة علاقته "الخاصة" بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياها بـ"الشراكة غير المسبوقة" التي جمعت بينهما احترام متبادل وأهداف استراتيجية مشتركة، وفق تعبيره.

وخلال ظهوره على برنامج "Life, Liberty & Levin"، الذي عرض مساء السبت، علي قناة فوكس نيوز قال نتنياهو إن العلاقة مع ترامب لم تكن شراكة متكافئة، "فالولايات المتحدة تقود العالم الحر، بينما تمثل إسرائيل حصنه المتقدم في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "لقد تعاملت مع عدة رؤساء أميركيين، لكن هذه المرة كانت مختلفة كلياً".

إشادة بإدارة ترامب ودفاع عن ترشيحه لجائزة نوبل

أشاد نتنياهو بالدعم "غير المسبوق" الذي قدمته إدارة ترامب لإسرائيل، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن ترامب تبنّى "رؤية جديدة" في التعامل مع التوترات الإقليمية.

وفي خطوة لافتة، دافع نتانياهو عن ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى دوره في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوقيع اتفاقات سلام "في كل زاوية من العالم"، حسب وصفه.

هجوم لاذع على الإعلام الأميركي

في المقابل، لم يُخفِ نتنياهو استياءه من تغطية وسائل الإعلام الأميركية، متهمًا ما وصفه بـ"التيار الإعلامي الرئيسي" بشن حملة تضليل ممنهجة ضد إسرائيل، خصوصًا خلال الحرب في غزة التي اندلعت عقب هجمات 7 أكتوبر 2023.

وقال: "نحن نخوض حربا على ثماني جبهات، انتصرنا في سبع، لكن الجبهة الثامنة هي الإعلام"، مضيفا: "هذه معركة ضد الأكاذيب، وسلاحنا الوحيد هو الحقيقة".

وهاجم نتنياهو الصحافة الغربية قائلا: "في عصر الإنترنت، تنتشر الأكاذيب بسرعة خارقة. ما نشهده اليوم ليس صحافة، بل دعاية مغرضة وانهيار للأخلاق المهنية".

تشبيه حماس بالنازيين الجدد

ورداً على تصاعد الانتقادات الدولية بشأن العمليات العسكرية في غزة، شبه نتنياهو حركة حماس بـ"النازيين الجدد"، معتبراً ذلك ردًا على ما وصفه بـ"حملة دعاية خبيثة" تستهدف تشويه صورة إسرائيل.
 

نتنياهو نتنياهو وترامب ترامب وجائزة نوبل دونالد ترامب بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

محاولة اغتيــ.ـال .. هجوم إسرائيلي يستهدف الرئيس الإيراني مسعود بزيشكان

ترشيحاتنا

حياه

زوجة مصطفى محمد تشعل إنستجرام بصور جديدة من الساحل

امير هشام

أمير هشام: 5 صفقات جديدة على طاولة الزمالك

جون إدوارد

أمير هشام: جون إدوارد مصر على موقفه مع مهاب ياسر ويرفض رحيله بشكل نهائي

بالصور

الصور الكاملة لحفل آمال ماهر ووليد توفيق

وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر
وليد توفيق - آمال ماهر

الساعة بـ 5 ملايين جنيه.. مي عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية
الساعة بـ 5 مليون جنيه..مى عمر تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

صبا مبارك تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي

حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي

فيديو

إليسا

عيشالك.. إليسا تتألق في حفل العاصمة اللبنانية بيروت

القدماء المصريين

اكتشاف مثير.. سر جينات المصري القديم منذ 4500 سنة

حقن التخسيس والسرطان

بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان

أحمد فهمي وأحمد السقا

السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد