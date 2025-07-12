قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا
محطة الضبعة النووية| انتهاء تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل
الأهلي يحسم موقفه من رحيل محمد هاني إلى الدوري الإماراتي
رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
أحمد موسى: إحنا والصين هيكون فيه تعاملات بيننا بالعملات الوطنية
بتروجت يحسم موقفه من رحيل حامد حمدان.. ويوضح تفاصيل اجتماعه مع الزمالك
حريق جديد في الموسكي وتوافد سيارات الإطفاء لإخماده
أحمد موسى: مؤسسة غزة الإنسانية معمولة عشان تهجير الفلسطينيين
سعر الدولار اليوم 12-7-2025
أحمد موسى: مخطط تهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة هو الأخطر حاليًا
تعرف على موقف سيف الجزيري من الرحيل عن الزمالك.. تفاصيل
محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مكتب توثيق محكمة جنوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعثر في مفاوضات غزة وسط ضغوط إسرائيلية متزايدة على نتنياهو لقبول هدنة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تواجه مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، التي تعقد بوساطة قطرية في العاصمة الدوحة، عراقيل كبيرة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على اتفاق تهدئة يضمن عودة الاسرى الإسرائيليين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن الوفد الإسرائيلي في الدوحة يمتلك التفويض الكامل للتفاوض بشأن غزة، مشيرة إلى احتمال تسلمه خلال الساعات المقبلة خرائط محدثة لخطط الانسحاب من القطاع.

لكن التقدم في المحادثات ما يزال محدودا. وبحسب موقع "واللا"، استؤنفت المفاوضات السبت وفقا للمبادرة القطرية التي وافقت عليها إسرائيل، غير أن القضايا الجوهرية، مثل الانسحاب الإسرائيلي وتقديم ضمانات لإنهاء الحرب، ما زالت محل خلاف.

ونقلت "i24NEWS" عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطلعة أن المحادثات غير المباشرة، التي تهدف إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، تشهد تعثرا ملحوظا، في ظل استمرار الخلاف بشأن الترتيبات الأمنية داخل غزة خلال فترة الهدنة.

في المقابل، اتهمت مصادر سياسية إسرائيلية حركة حماس برفض العرض القطري، متهمة إياها بـ"إفشال" المفاوضات، فيما اعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع أن حماس "تمارس ضغوطا نفسية وتضع عراقيل متعمدة"، مؤكدا أن إسرائيل مستعدة لإبداء مرونة.

ورغم استمرار الجهود في الدوحة، لم تحرز المفاوضات أي اختراق حقيقي، بسبب تباين الرؤى حول تموضع القوات الإسرائيلية داخل القطاع خلال التهدئة المؤقتة، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن الجمود الحالي.

تصاعد العمل المقاوم والضغط الداخلي

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المقاومة الفلسطينية تواصل تكثيف عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي، باستخدام أساليب القنص، والعبوات الناسفة، وقذائف الهاون، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود في حادثين منفصلين في خانيونس والشجاعية.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن حماس ما تزال تحتفظ بلواءين مسلحين في كل من مدينة غزة وخانيونس، إلى جانب مجموعات أصغر شمال القطاع، كما تؤكد مصادر عسكرية إسرائيلية أن سلاح الأنفاق ما يزال يمثل الأداة الأكثر فاعلية في يد المقاومة.

في السياق الداخلي، عبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن استيائها من أداء نتنياهو، متهمة إياه بإطالة أمد الحرب دون جدوى، ورفضه تقديم تنازلات كافية لإنجاز صفقة تبادل، وهو ما يرونه خضوعًا للاعتبارات السياسية على حساب المصلحة الوطنية.

مشاورات أمنية حاسمة

ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو غدا مشاورات أمنية لبحث مستقبل التمركز العسكري في محور "ميراج" بين رفح وخانيونس، في وقت يستكمل الوفد الإسرائيلي في الدوحة أسبوعه الأول دون إحراز أي تقدم ملحوظ، بينما عاد نتنياهو مؤخرا من واشنطن دون نتائج واضحة.

من جانبها أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن الإصرار الإسرائيلي على عدم تقديم خريطة انسحاب مفصلة يمثل أحد أبرز العقبات أمام التوصل لاتفاق.

كما نقلت عن هيئة عائلات المحتجزين انتقادها لما وصفته بـ"التلاعب السياسي"، واعتبرت أن نتنياهو يواجه لحظة حاسمة بين الانحياز للمجتمع الإسرائيلي أو التحالف مع شركائه اليمينيين المتطرفين.

وتظهر استطلاعات الرأي في إسرائيل أن غالبية المواطنين يؤيدون إنهاء القتال والتوصل لاتفاق يضمن عودة المحتجزين، باعتبار ذلك مصلحة وطنية عليا.

مفاوضات وقف إطلاق النار إسرائيل بنيامين نتنياهو الاسرى الإسرائيليين الدوحة إسرائيل وحركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

الفنانة آمال رمزي

خطفت نور الشريف وتجزم بزواج العندليب والسندريلا.. فنانة شهيرة تطلق قذائفها

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: نحمد ربنا إن البلد دي ماشية وبتعمل تنمية رغم التحديات

أحمد موسى

مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين.. أحمد موسى يفضح خطة نتنياهو الخبيثة

الملازم أول نور

والدة الملازم نور ممتاز : “كان سببا في أن يتذكر الناس والده وبطولاته”

بالصور

الأهلي يحسم موقفه من رحيل محمد هاني إلى الدوري الإماراتي

محمد هاني
محمد هاني
محمد هاني

تحذير | عادات يومية تسبب أمراض الكلى المزمنة

الكلى
الكلى
الكلى

بتروجت يحسم موقفه من رحيل حامد حمدان.. ويوضح تفاصيل اجتماعه مع الزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان
حامد حمدان

لطيفة تحتفل بطرح أول دفعة من ألبوم "قلبي ارتاح" بتقنية "دولبي أتموس"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من حدوث زلـ.زال ضخم بهذه الدولة | ما القصة ؟

احمد السقا

أنا على الله.. أول تعليق من أحمد السقا بعد أزمة مها الصغير

ايمان عبد اللطيف

زيادة المرتبات 3000 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل هامة

عمرو دياب

بعدد مشاهدات خرافي في أسبوع.. خطفوني لـ عمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما بعد ماراثون الثانوية

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

المزيد