الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة يهدد بوقف العمليات الإنسانية

أعربت منظمات الأمم المتحدة، في بيان مشترك صدر اليوم، عن قلقها البالغ إزاء النقص الحاد في الوقود بقطاع غزة، محذرة من أن هذا النقص بلغ مستويات حرجة قد تجبر وكالات الأمم المتحدة على وقف عملياتها الإنسانية بالكامل خلال أيام.

وأكد البيان أن هذا الوضع يهدد بتقويض الخدمات الأساسية التي تقدمها الأمم المتحدة في القطاع، بما في ذلك توزيع الغذاء والمياه والرعاية الصحية، في وقت يعيش فيه سكان غزة أوضاعا إنسانية متدهورة وغير مسبوقة.

وأشار البيان إلى أن سكان غزة يواجهون انعداما واسع النطاق في الأمن الغذائي، ويقفون على حافة المجاعة، في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات والوقود، والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية.

ودعت المنظمات الدولية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتوفير ممر آمن لإدخال الوقود والمساعدات الإنسانية، محذرة من أن التأخير قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 57,882 شهيدا، و138,095 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت مساء اليوم "السبت"، أن من بين الحصيلة 7,311 شهيدا، و26,045 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 17 شهيدا، وأكثر من 53 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 805 شهداء، وأكثر من 5,252 مصابا.

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 59 شهيدا منهم (9 شهداء انتشال) و208 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.