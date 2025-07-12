جندي أمريكي يلقي قنبلة على منتظري المساعدات في غزة| شاهد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي أمريكي يلقي قنبلة منتظري المساعدات في نقطة توزيع غربي رفح لمؤسسة غزة الإنسانية التي تديرها الويات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع المنكوب.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 57,882 شهيدا، و138,095 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

حصيلة الشهداء في غزة

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية، أن من بين الحصيلة 7,311 شهيدا، و26,045 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت "وفا" أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 17 شهيدا، وأكثر من 53 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 805 شهداء، وأكثر من 5,252 مصابا.