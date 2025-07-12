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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى 61.2 مليون نسمة في 2024

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

سجل عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية عام 2024 نحو 61.2 مليون نسمة، بنسبة زيادة قدرها 36 بالمائة، أي أكثر من 2.1 مليون نسمة مقارنة بعام 2023، بحسب وكالة انباء قطر.

وأكد تقرير بمناسبة الاحتفال بيوم السكان العالمي الذي يصادف 11 يوليو من كل عام، أن هناك تعافيا سريعا للسكان في دول مجلس التعاون من تأثير جائحة كوفيد ـ19، وزاد عدد السكان منذ عام 2021 بنحو 7.6 مليون نسمة، أي ما نسبته 14.2 بالمائة، ما يعكس استئناف النمو السكاني بوتيرة متسارعة بعد التباطؤ الذي شهدته بعض الدول خلال فترة الجائحة، بحسب المركز الإحصائي الخليجي.

وبلغ إجمالي الذكور في دول مجلس التعاون حوالي 38.5 مليون نسمة مشكلين ما نسبته 62.8 بالمائة من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الإناث حولي 22.7 مليون نسمة، أي ما نسبته 37.2 بالمائة من إجمالي السكان.

وأشارت بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكلون 0.7 بالمائة من سكان العالم، وبلغت نسبة النوع في دول مجلس التعاون 169 ذكرا لكل 100 أنثى في عام 2024، في حين بلغت نسبة النوع لإجمالي سكان العالم 101 ذكر لكل 100 أنثى في عام 2024.
 

دول مجلس التعاون عدد سكان يوم السكان العالمي كوفيد 19

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