ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة لـ57,882 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم "السبت"، بأن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 57,882 شهيدا، و138,095 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا مصادر طبية، أن من بين الحصيلة 7,311 شهيدا، و26,045 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت "وفا" أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 17 شهيدا، وأكثر من 53 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 805 شهداء، وأكثر من 5,252 مصابا.

ونوهت بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 59 شهيدا منهم (9 شهداء انتشال) و208 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.