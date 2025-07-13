خطة إسرائيلية لإقامة "مدينة خيام" في رفح بهدف تهجير الفلسطينيين ومنع عودتهم إلى شمال غزة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن مصادر إسرائيلية رسمية، عن خطة لإنشاء ما يُطلق عليه "المدينة الإنسانية" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بتكلفة تتراوح بين 10 إلى 15 مليار شيكل، تتحمل إسرائيل الجزء الأكبر منها في المرحلة الأولى.

ووفقا للصحيفة، يتضمن المشروع إقامة معسكر ضخم من الخيام المجهزة لاستيعاب نحو نصف مليون نازح فلسطيني، في خطوة تهدف إلى منع عودتهم إلى شمال القطاع، ما أثار موجة من الانتقادات داخل الأوساط الأمنية والإنسانية في إسرائيل.

وحذرت مصادر أمنية وإنسانية من أن المخطط قد يعد بداية لحكم عسكري وتهجير قسري، وهو ما أثار قلقاً متزايداً في مؤسسات إسرائيلية ودولية.

وفي السياق ذاته، أفادت الصحيفة بوجود خلافات حادة داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية ("الكابينت")، حيث نشب جدال بين رئيس أركان الجيش إيال زامير من جهة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من جهة أخرى، حول الجدوى القانونية والإنسانية للخطة.

من جانبه، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد المشروع قائلاً: "بـ15 مليار شيكل المخصصة للمدينة الإنسانية في رفح التابعة لسموتريتش، كان من الممكن تنفيذ مشاريع حيوية في مجال النقل ورياض الأطفال للمواطنين الإسرائيليين. هذه الأموال لن تعود، ونتنياهو يتيح لسموتريتش وبن جفير الانجرار وراء أوهام متطرفة فقط للحفاظ على ائتلافه. بدلًا من نهب الطبقة الوسطى، عليهم إنهاء الحرب وإعادة الأسرى".