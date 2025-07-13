قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للأجانب أبناء الأم المصرية.. الأوراق المطلوبة لاكتساب الجنسية
مفاجأة الحكومة في يوليو.. زيادة المرتبات ورفع معاش تكافل وكرامة
عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم الأحد 13 يوليو
إسلام صادق: رمضان صبحي مقدر جدا جمهور الأهلي وهو ده اللي معطل انتقاله للزمالك
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. إحصائيات رسمية تكشف نسب النجاح بجميع النوعيات
نائب الوزير هنأهم تليفونياً.. أوائل الدبلومات الفنية 34 من 14 محافظة
رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025
طرق استخراج القيد العائلي
وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. وصدى البلد ينشرها
خطر كبير يهدد العالم بخفض ترامب مساعدات لقاح فيروس نقص المناعة البشرية
السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي
إسرائيل تستعد لعملية عسكرية جديدة في غزة إذا فشلت المحادثات مع حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تستعد لعملية عسكرية جديدة في غزة إذا فشلت المحادثات مع حماس

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتنفيذ مناورة عسكرية واسعة في وسط مدينة غزة في حال فشلت المفاوضات الجارية مع حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى. 

ووصف موقع “واللا” العبري، الساعات المقبلة بأنها "لحظة حاسمة" في مسار التفاوض.

وبحسب الموقع، فقد صدرت في الأيام الأخيرة مؤشرات إيجابية حول إحراز تقدم في المفاوضات، إلا أن التأخير في الإعلان عن نتائج ملموسة أثار قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي حذرت من احتمال تنفيذ مناورة عسكرية تطال المناطق المركزية في غزة، إذا لم يتحقق أي اختراق قريباً.

وأشار الموقع إلى أن هناك رغبة مشتركة من الطرفين للتوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال بعض النقاط الخلافية بحاجة إلى جهود وسطاء دوليين لحلّها خلال الساعات المقبلة.

وفي حال تعثر التفاهمات، أوضحت مصادر سياسية أن القيادة الإسرائيلية لن تنتظر طويلاً، وقد تعطي الضوء الأخضر لتنفيذ مناورة تشمل دخول الجيش إلى وسط مدينة غزة، مع فرض طوق عسكري على دير البلح والمخيمات الكبرى، إلى جانب نقل المدنيين إلى جنوب القطاع.

ونقل "واللا" عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن "الوضع في مدينة غزة لا يزال شبه طبيعي من حيث الأنشطة المدنية، حيث تعمل المقاهي والمحال التجارية، وهو ما تعتبره إسرائيل دليلا على قدرة حماس على الاستمرار، ولذلك فإن أي عملية لنقل السكان ستكون ضربة قاسية لها".

وعلى الأرض، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في خمسة محاور رئيسية: فيلادلفيا، موراج، نتساريم، كرارا، وجباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تعمل منذ أكثر من أسبوع في جباليا على تدمير المنطقة وقتل المقاومين، في إطار عملية عسكرية تهدف للسيطرة على شمال القطاع تمهيداً للتوغل نحو قلب مدينة غزة.

كما تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية بشكل مكثف، مستهدفة مواقع في دير البلح، جنوب غزة، وخان يونس، فيما يستخدم جيش الاحتلال أسلوب "الكماشة" في الجنوب لعزل المقاتلين ودفعهم للخروج من الأنفاق.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس مدينة غزة الحرب على غزة حماس وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

محمد شكري

الأهلي يضم محمد شكري رسميا لـ 5 مواسم

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

أرشيفية

محاولة اغتيــ.ـال .. هجوم إسرائيلي يستهدف الرئيس الإيراني مسعود بزيشكان

ترشيحاتنا

البطلة داليا عبد الخالق

حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يُكرّم البطلة الصغيرة داليا عبدالخالق

صورة موضوعية

نائب محافظ البحر الأحمر تشهد حفل تخرج دفعة 2025 بمدرسة STEM

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان: متابعة لمشروعات حياة كريمة وإزالة للتعديات ورفع للقمامة وغلق وتشميع للمحلات المخالفة

بالصور

صبا مبارك تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

السماعات ولعت.. حريق في حفل غنائي بالساحل الشمالي

حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي
حريق الساحل الشمالي

إطلالة لافتة.. خيرية علي تخطف الأنظار بظهورها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

على البحر .. مي سليم تستعرض رشاقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

القدماء المصريين

اكتشاف مثير.. سر جينات المصري القديم منذ 4500 سنة

حقن التخسيس والسرطان

بعد أزمة حقنة التخسيس .. إدوارد يكشف لأول مرة إصابته بالســ.رطان

أحمد فهمي وأحمد السقا

السقا وأحمد فهمي.. كواليس مجنونة من فيلم أحمد وأحمد

حرقوا افلام حسين صدقي

وصّى أولاده يحرقوا أفلامه.. القصة الكاملة لاعتزال حسين صدقي وموقفه من الفن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد