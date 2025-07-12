تل أبيب تشهد مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب في غزة وإنجاز صفقة تبادل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن آلاف الإسرائيليين احتشدوا، مساء اليوم، وسط تل أبيب في مظاهرات واسعة النطاق للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل أسرى تفضي إلى عودة الأسرى الإسرائيليين.

في السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد، غدًا، مشاورات أمنية موسعة لتقييم سير المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تقارير عن تطورات حاسمة بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس.

ونقلت القناة 12 عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تستعد لتقديم خرائط جديدة تتعلق بخطط الانسحاب من قطاع غزة، وتشمل هذه الخرائط نطاق السيطرة على محور موراغ جنوب القطاع، في خطوة تأتي استجابة لطلب مباشر من الوسطاء القطريين المشاركين في المحادثات.

وبحسب مصدر أجنبي تحدث للقناة ذاتها، فإن الوسطاء القطريين أبلغوا الجانب الإسرائيلي بأن الخرائط التي سبق تقديمها لا تحظى بقبول لدى حركة حماس، وقد تؤدي إلى انهيار المفاوضات إذا تمسكت بها إسرائيل.

يأتي هذا التطور في وقت يزداد فيه الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتقديم تنازلات تفضي إلى إنهاء الحرب وإعادة الأسرى، وسط تزايد القلق من تعثر المفاوضات.