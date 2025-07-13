29 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة فجر اليوم

كشفت مصادر في مستشفيات غزة بارتقاء 29 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 18 في مخيم النصيرات.

بينما قالت وكالة الدفاع المدني في غزة إن الغارات الجوية الإسرائيلية يوم الأحد قتلت 27 فلسطينيًا على الأقل، من بينهم ستة بالقرب من نقطة توزيع المياه.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن مدينة غزة تعرضت لعدة غارات خلال الليل وفي الصباح الباكر، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص "بينهم أطفال ونساء" وإصابة آخرين.



أضاف بصل إن غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلًا عائليًا بالقرب من مخيم النصيرات للاجئين جنوب مدينة غزة، مما أسفر عن "10 شهداء وعدة جرحى".

وتابع بصل أن ضربة أخرى "ضربت نقطة توزيع مياه صالحة للشرب... في منطقة للنازحين غرب مخيم النصيرات"، وأفادت عن "ستة شهداء وعدة جرحى".

وفي جنوب القطاع، قُتل ثلاثة أشخاص عندما أصابت طائرات إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين فلسطينيين في منطقة المواصي الساحلية، وفقًا للمتحدث باسم الدفاع المدني.

لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي، الذي كثف مؤخرًا عملياته في جميع أنحاء غزة، بعد أكثر من 21 شهرًا من الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حماس في أكتوبر 2023.

وقد نزح الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص مرة واحدة على الأقل خلال الحرب، مما خلق ظروفًا إنسانية مزرية في القطاع.

وتعني القيود الإعلامية في غزة وصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق أن وكالة فرانس برس غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من الأرقام والتفاصيل التي قدمتها وكالة الدفاع المدني والأطراف الأخرى.