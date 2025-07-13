ماسك في انتقادٍ جديد : ترامب يجب أن ينشر ملفات إبستين كما وعد

قال إيلون ماسك اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن ينشر ملفات جيفري إبستين كما وعد في انتقاد متجدد لترامب.

ذكر ماسك في رد على منشور على إكس:"بجدية. لقد قال إبستين ست مرات بينما كان يطلب من الجميع التوقف عن الحديث عن إبستين. فقط أصدروا الملفات كما وعد".

أصبحت قضية إبستين هوسًا لمنظري المؤامرة.

قالت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في مذكرة نُشرت الأسبوع الماضي إنه لا يوجد دليل على أن الممول المدان احتفظ "بقائمة عملاء" أو كان يبتز شخصيات قوية.

كما رفضوا الادعاء بأن إبستين قُتل في السجن، مؤكدين وفاته منتحرًا في أحد سجون نيويورك عام 2019، وقالوا إنهم لن يصدروا أي معلومات أخرى حول التحقيق.

قوبلت هذه الخطوة بعدم تصديق من قبل البعض في أقصى اليمين الأمريكي - الذين دعم الكثير منهم ترامب لسنوات - وانتقادات حادة للمدعية العامة بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.

دافع الرئيس الأمريكي عن بوندي في منشور على موقع "تروث سوشيال"، حاثًا حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" على التوقف عن مهاجمة إدارته بشأن هذه القضية.

نفى ترامب، الذي ظهر في مقطع فيديو يعود تاريخه إلى عقود على الأقل إلى جانب إبستين في إحدى الحفلات، مزاعم ورود اسمه في الملفات أو وجود أي صلة مباشرة بينه وبين الممول.

في الشهر الماضي، زعم ماسك - الذي ترك منصبه كمستشار كبير في البيت الأبيض - أن الزعيم الجمهوري ورد اسمه في ملفات إبستين، قبل أن يحذف التغريدات لاحقًا.

