روسيا تعلن إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 36 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال هجوم جوي وقع الليلة الماضية واستهدف عدة مناطق داخل البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الطائرات المسيرة تم اعتراضها وتدميرها فوق عدد من المقاطعات، حيث تم إسقاط 26 منها فوق مقاطعة بيلغورود، و4 فوق فورونيج، إضافة إلى 3 طائرات فوق ليبيتسك، و3 أخرى فوق نيجني نوفغورود، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي سياق متصل، ذكر حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف منزلا خاصا في إحدى القرى، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.