سجلات سرية.. وزارة العدل الأمريكية تطرد موظفين من فريق جاك سميث

أفادت مصادر مطلعة أن المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، فصلت عددًا من موظفي وزارة العدل الذين عملوا مع المحقق الخاص جاك سميث للتحقيق في احتفاظ الرئيس دونالد ترامب بسجلات سرية ومحاولاته لقلب نتائج انتخابات 2020.

سجلات سرية

وأفاد أحد المصادر، بأنه تم فصل حوالي 20 محاميًا وموظفًا مساعدًا وضابطًا من قوات المارشال الأمريكية ممن عملوا في تحقيق سميث.

ونقلت رويترز عن 3 مصادر قولها إن اثنين على الأقل من المفصولين كانا مدعين عامين عملا مؤخرًا في مكاتب أخرى للمدعين العموميين في فلوريدا ونورث كارولينا.

ودأبت وزارة العدل منذ يناير على فصل الموظفين الذين عملوا على قضايا تتعلق بترامب أو مؤيديه، مستشهدةً بصلاحيات ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة.

لم يستجب متحدث باسم سميث فورًا لطلب التعليق.

قضايا مرفوعة ضد ترامب

في 27 يناير، فُصل أربعة عشر محاميًا عملوا في فريق سميث بسبب عملهم في قضايا مرفوعة ضد ترامب، ليصبحوا من أوائل موظفي الوزارة الذين فُصلوا.

أبلغت قيادة الوزارة هؤلاء المحامين في خطابات إنهاء الخدمة أنه لا يمكن الوثوق بهم لتنفيذ أجندة ترامب بسبب عملهم في تحقيق سميث.