روسيا تشن واحدة من أعنف هجماتها الجوية على أوكرانيا

شنت روسيا واحدة من أعنف هجماتها الجوية في الحرب حتى الآن، حيث ضربت مناطق في مختلف أنحاء أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الجوية الأوكرانية سجلت إطلاق 26 صاروخا مجنحا و597 طائرة بدون طيار هجومية على البلاد، وتم تدمير أكثر من 20 صاروخا و"الغالبية العظمى" من الطائرات بدون طيار.

ودعا الرئيس الأوكراني الحلفاء إلى توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا والاستثمار في طائراتها الاعتراضية بدون طيار.

قال: "لا يمكن إيقاف هذه الحرب إلا بالقوة. لا نتوقع من شركائنا مجرد إشارات، بل أفعالًا تُنقذ الأرواح".

في هذه الأثناء، قالت القوات الجوية البولندية إن البلاد أرسلت طائرات مقاتلة لحماية مجالها الجوي خلال الهجمات المستمرة.

وذكرت إنه "تم إرسال مقاتلات للخدمة، ووصلت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والاستطلاع الراداري إلى أعلى حالة من الجاهزية".

قالت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية استطاعت التعامل مع الاعتداءات الأوكرانية وأسقطت 36 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.