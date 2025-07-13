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عائلة الفلسطيني الأمريكي تطالب بمحاسبة المستوطنين الذين ضربوه حتى الموت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عائلة الفلسطيني الأمريكي تطالب بمحاسبة المستوطنين الذين ضربوه حتى الموت

جرائم مستمرة للمستوطنون الإسرائيليين
جرائم مستمرة للمستوطنون الإسرائيليين
محمد على

طالبت عائلة رجل أمريكي فلسطيني قُتل في هجوم لمستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، الولايات المتحدة بالتحقيق في وفاته.

استشهاد عبدالكريم مصلط

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن “سيف الدين كامل عبدالكريم مصلط" (23 عاما) توفي بعد تعرضه للضرب المبرح على يد مستوطنين إسرائيليين مساء الجمعة، في هجوم تسبب أيضا في إصابة الكثير من الأشخاص في بلدة سنجل، وهي قرية تقع شمال رام الله.

ذكرت عائلته في بيان أصدرته المحامية ديانا حلوم عقب الهجوم المميت إن مصلط، المولود والمقيم في فلوريدا، سافر إلى الضفة الغربية الشهر الماضي لقضاء بعض الوقت مع أقاربه.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلاً ثانيًا، محمد رزق حسين الشلبي، 23 عامًا، توفي بعد إطلاق النار عليه أثناء الهجوم و"ترك ينزف لساعات".

وقال الجيش الإسرائيلي إن العنف اندلع بعد أن ألقى فلسطينيون الحجارة على مجموعة من الإسرائيليين، مما أدى إلى إصابة اثنين بجروح طفيفة، وهي الأحدث في سلسلة من الاشتباكات التي شارك فيها المستوطنون في الضفة الغربية.

قالت عائلة مصلط إنها "مُدمرة" لوفاته، ووصفت الشاب البالغ من العمر 20 عامًا بأنه رجل "طيب ومجتهد ويحظى باحترام كبير" ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بتراثه الفلسطيني.

وقالوا إنه كان "يحمي أرض عائلته من المستوطنين الذين كانوا يحاولون سرقتها".

ووفقًا لبيان العائلة، فقد منع المستوطنون سيارة إسعاف ومسعفين من الوصول إلى مصلطبينما كان يرقد مصابًا، وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى، أي أن الإرهابيين الإسرائيليين تركوه حتى الموت.

وأضافوا أن وفاته كانت "كابوسًا لا يمكن تصوره ولا ينبغي لأي عائلة أن تواجهها أبدًا.. نطالب وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة المستوطنين الإسرائيليين الذين قتلوا سيف على جرائمهم. نطالب بالعدالة".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت لوكالة فرانس برس أن مواطنًا أمريكيًا قد توفي في الضفة الغربية وقدمت "خالص تعازيها للعائلة والأحباء في خسارتهم".

جرائم المستوطنين الإسرائيليين 

في الأسبوع الماضي، شهد صحفيو وكالة فرانس برس اشتباكات بين عشرات المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في سنجل، حيث كان من المقرر أن تُقام مسيرة احتجاجًا على هجمات المستوطنين على الأراضي الزراعية المجاورة.

أقامت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا سياجًا عاليًا يفصل أجزاءً من سنجل عن الطريق رقم ٦٠، الذي يمر عبر الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب.

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