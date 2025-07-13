روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن قواتها سيطرت على قريتي كارل ماركس ونيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ذكرت الوزارة أنه تم القضاء على نحو 1220 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات المسلحة الروسية على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودمرت القوات الروسية منصتي إطلاق ومحطة رادار لمنظومة "باتريوت" الصاروخية المضادة للطائرات.

استهدفت القوات الروسية منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومركز تدريب مشغلي الطائرات المسيرة.

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير 2022.