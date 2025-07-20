مصدر أمني رفيع بالاحتلال: الجيش يعارض نتنياهو ويطالبه بالتوصل لاتفاق بشأن غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع أن الجيش يوصي المستوى السياسي بالتوصل لاتفاق وثمة رغبة لدى الجانبين، ذلك في ظل اصرار نتنياهو والوزراء المتطرفين الصهاينة في استمرار الحرب.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع: الجيش مستعد لإبداء المرونة في انتشاره للتوصل إلى صفقة.

فيما قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم قلقون للغاية عقب تقارير عن اعتزام الجيش تنفيذ عمليات وسط قطاع غزة.

وذكرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب نتنياهو وكاتس وقادة الجيش بأن يشرحوا كيف يمكن ضمان حياة المختطفين.

