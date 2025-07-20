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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان جنوب غرب دير البلح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان جنوب غرب دير البلح

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي أدرعي، إشعارا جديدا يطالب فيه سكان المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم والمغادرة فورا.

وشمل الإشعار عدة تجمعات سكنية وخياما أقامها نازحون في المنطقة خلال الأسابيع الماضية، حيث طلب جيش الاحتلال من السكان التوجه جنوبا نحو منطقة "المواصي".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن إصابة ضابط وجندي خلال معارك عنيفة دارت في جنوب قطاع غزة، في تطور ميداني يأتي بالتزامن مع مؤشرات على تحول استراتيجي لافت في خطط الجيش داخل القطاع.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن مصدر عسكري، فإن الإصابة وقعت جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية تقل الضابط والجندي في إحدى مناطق جنوب القطاع، دون أن يحدد الموقع بدقة أو يكشف عن مدى خطورة الإصابات.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء قطاع غزة دير البلح منطقة المواصي

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