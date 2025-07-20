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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على استئناف المحادثات النووية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، اليوم الأحد، بأن إيران توصلت إلى تفاهم مع الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا)، المعروفة بالترويكا الأوروبية، لاستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي دون الاتفاق على موعد محدد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن الاتفاق يشمل مبدأ العودة إلى طاولة الحوار، في وقت لا تزال فيه المشاورات جارية لتحديد موعد ومكان عقد الجولة المقبلة.

 وأشار المصدر إلى أن الدولة المضيفة لم تحدد بعد، لكن من المحتمل أن تعقد المحادثات خلال الأسبوع المقبل.

وكانت طهران وواشنطن قد أجرتا خمس جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عمانية، دون التوصل إلى اتفاق، في ظل استمرار الخلافات الجوهرية حول ملفي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.

وتطالب الولايات المتحدة بوقف عمليات التخصيب وتفكيك بعض مكونات البرنامج النووي الإيراني، بينما تؤكد طهران على حقها في التخصيب بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتربط أي اتفاق برفع شامل للعقوبات المفروضة عليها.

كما تؤكد إيران على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، مطالبة بضمانات قوية لضمان التزام واشنطن بأي اتفاق يتم التوصل إليه، في ظل غياب الثقة بعد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما دفع طهران إلى التراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

فرنسا بريطانيا وألمانيا إيران الترويكا الأوروبية البرنامج النووي الإيراني الولايات المتحدة

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