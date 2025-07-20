إعلام عبري: نقاط الخلاف في الاتفاق بين إسرائيل وحماس تقلصت بشكل كبير

نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر مطلعة أن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بات أقرب من أي وقت مضى، وسط تراجع كبير في نقاط الخلاف بين الطرفين، ما يعزز احتمالات التوصل إلى تهدئة قريبة في قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن "الاتفاق أصبح جاهزا، وننتظر فقط الإعلان الرسمي عنه".

وأشارت إلى أن "الضغط الأمريكي يحدث أثرا واضحا، وقد ساهم في تضييق الفجوات بشكل ملحوظ".

وفيما يتعلق بالقضايا الخلافية، أكدت المصادر أن "الحديث حاليا يدور عن تفاصيل صغيرة تتعلق ببضعة كيلومترات في المنطقة العازلة شرقي القطاع، ولم تعد تشكل عقبة حقيقية أمام التفاهم".

أما في ملف الأسرى، فقد كشفت المصادر أن "الصيغة الأساسية لإطلاق سراحهم قد تم الاتفاق عليها في محادثات سابقة، وتنص على الإفراج عن 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مختطف إسرائيلي".