قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسام أبو علي يقتحم قائمة أغلى الصفقات المباعة في تاريخ الأهلي
1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025
تفاصيل مكاسب الأهلي المالية من بيع وسام أبو علي لـ كولومبوس الأمريكي
قبول استقالة وزيرة البيئة وتعيين وزيرة التنمية المحلية للقيام بمنصبها
تعدى على محطة مترو البحوث وخلع ملابسه أمام الركاب.. المتهم يواجه هذه العقوبات
7.5 مليون دولار.. اتفاق نهائي بين الأهلي والنادي الأمريكي لضم وسام أبو علي
إعلام عبري: نقاط الخلاف في الاتفاق بين إسرائيل وحماس تقلصت بشكل كبير
أماني تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة.. والسبب: اشتراك الجيم
حاتم البدوي: الصيدلي ليس مسؤولًا عن تسعير الدواء ولا يملك سلطة زيادته
في معرض بورسعيد للكتاب.. علماء ودعاة يؤكدون: القراءة أساس التحصين الفكري
إعلام إسرائيلي: إبلاغ عائلات المحتجزين بتجاوز عقبات كبيرة في مفاوضات صفقة التبادل
الزراعة تصدر أكثر من 13 ألف ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أعنف فيضانات منذ 2022.. قت.لى ومفقودون في كوريا الجنوبية

فيضانات كوريا الجنوبية
فيضانات كوريا الجنوبية
محمد على

وفقا لوزارة الداخلية الكورية الجنوبية ووفق المعطيات حتى الآن، فقد قُتل شخصان على الأقل جراء الأمطار الغزيرة التي تضرب كوريا الجنوبية منذ أيام،  وذلك في الساعات الماضية.

 بسبب الكارثة، يرتفع إجمالي عدد قتلى الأيام الماضية إلى 14 شخصًا.

ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة القتلى، في وقت لا يزال 12 شخصا في عداد المفقودين بعد خمسة أيام من الأمطار الغزيرة.

وسقط حوالى 170 مليمترا من الأمطار في محافظة جابيونج في مقاطعة جيونج جي على بعد 70 كيلومترا شرق سيول، في وقت مبكر من صباح الأحد، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وفقدان أربعة آخرين.

ووفق وكالة يونهاب الرسمية للأنباء، فإنّ القتيلَين هما امرأة في السبعين من عمرها لقيت حتفها عندما انهار منزلها جراء انزلاق التربة، ورجل في الأربعين من عمره غرق في جاتشيون.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد منذ خمسة أيام 14 قتيلا، وفقا للأرقام الرسمية، قضى معظمهم في مقاطعة سانشيونج الريفية التي يبلغ عدد سكانها 33 ألف نسمة.

وتُعتبر الأمطار الموسمية شائعة في يوليو في كوريا الجنوبية، التي غالبا ما تكون مستعدّة لها بشكل جيد.

ولكن هذا الأسبوع، تعرّضت المناطق الجنوبية من البلاد لفيضانات كبيرة، مع تراكمات قياسية كلّ ساعة، وفقا لبيانات الأرصاد الجوية الرسمية.

يقول العلماء إن تغيّر المناخ يتسبب في حدوث ظواهر مناخية متطرفة بشكل أكثر تواترا وكثافة في جميع أنحاء العالم.

وفي العام 2022، سجّلت كوريا الجنوبية أمطارا وفيضانات قياسية، أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل.

قياسية المناطق الجنوبية فيضانات المناخ ظواهر ظواهر مناخية متطرفة أنحاء العالم وزارة الداخلية الكورية الجنوبية الأمطار الغزيرة كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

بعد بلاغ الفنانة أسماء جلال.. القبض على مصفف شعر شهير

بعد بلاغ أسماء جلال .. القبض على مصفف شعر شهير

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

ترشيحاتنا

شيماء سيف

أنا والبطة كويسين.. أول تعليق من شيماء سيف بعد حادث السيارة

إليسا مع نانسي عجرم وزوجها

إليسا تصافح نانسي عجرم وزوجها في زفاف ابن ايلي صعب

هالة صدقي

هالة صدقي من أمام ساغرادا فاميليا: تحفة فنية مختلفة عن أوروبا

بالصور

بعد ظهورها الأخير.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مياه الشرقية تواصل تطهير شبكات الصرف الصحي بمدينة الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

انسى النمل طول الصيف.. خلطة سحرية من مكونين تخلصك منه للأبد

النمل
النمل
النمل

بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد