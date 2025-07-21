صحة غزة: وفاة 18 فلسطينيا جوعا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 18 وفاة بسبب المجاعة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وبلغت كارثة الجوع في قطاع غزة مستويات صعبة وباتت تحصد أرواح سكان القطاع بأعداد ملحوظة، وأعلن برنامج الأغذية العالمي أن واحد من كل 3 أشخاص في قطاع غزة لا يتناول الطعام لعدة أيام متواصلة.



وجاء في تقرير برنامج الأغذية العالمي أن أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة والناس يموتون جراء نقص المساعدات، مشيرا الى أن هناك واحد من بين كل 3 أشخاص في قطاع غزة لا يتناول الطعام لمدة أيام.

كما ناشد " الاغذية العالمي" المجتمع الدولي وكل الأطراف تسهيل إيصال المساعدات الغذائية للجائعين بغزة، مؤكدا على أن إطلاق النارأمس الأحد على منتظري المساعدات يعكس الظروف الخطيرة للعمل الإنساني في غزة، و أن هناك حشودا من منتظري المساعدات بغزة تعرضت لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية وقناصة ومصادر أخرى، على الرغم من أن القتلى من منتظري المساعدات لم يفعلوا سوى محاولة الحصول على غذاء وهم على شفا المجاعة.

وحذرت وزارة الصحة أيضا من بلوغ المجاعة في قطاع غزة مستويات كارثية غير مسبوقة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ أكثر من 4 أشهر.

وشددت الوزارة في بان رسمي على أن منع دخول المساعدات تسبب بانهيار المنظومة الصحية ودفع الملايين نحو الجوع والموت البطيء.

وأكد البيان أن أكثر من 2 مليون مواطن يعانون من الجوع القاتل، في ظل استمرار الحرب منذ 21 شهرا، والتي وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية".

