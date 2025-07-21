مصرع 13 شخصا في حادث باص بروسيا

قالت السلطات إن 13 شخصا قتلوا وأصيب 20 آخرون عندما تحطم باص كان يقل عمال مناجم في منطقة ياقوتيا في أقصى شرق روسيا في وقت مبكر من صباح الاثنين.

ويبدو أن السائق فقد السيطرة على المركبة، فانحرفت عن الطريق وسقطت فى وادي من ارتفاع 25 متراً (82 قدماً)، وفقاً للمسؤولين.

وقالت وزارة الداخلية إن الحادث وقع حوالي الساعة 3:20 صباحا (1820 بتوقيت جرينتش يوم الأحد).

ونشرت صورا تظهر الباص منقلب بجوار بركة من المياه الموحلة، مقلوبا على سقفه.

وأضافت أن "الحادث المروري وقع على الطريق الصناعي لمصنع دينيسوفسكي للتعدين والمعالجة".

يقوم المصنع باستخراج ومعالجة الفحم.

وقال المحققون إنهم فتحوا تحقيقا في الإهمال الجنائي.

تعتبر الحوادث الصناعية شائعة في روسيا، حيث يشير المحققون في كثير من الأحيان إلى معايير السلامة المتراخية.

وأعلنت السلطات المحلية الحداد اليوم الثلاثاء.

