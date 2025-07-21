رئيس الوزراء الياباني مستمر في منصبه لمواجهة رسوم ترامب رغم خسارته في الانتخابات





قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الاثنين إنه سيبقى في منصبه لمواجهة تحديات مثل ارتفاع الأسعار والرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بعد هزيمة انتخابية تركت ائتلافه بأقلية في كلا المجلسين البرلمانيين.

خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة إيشيبا، وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، ثلاثة مقاعد فقط، ليحافظا على الأغلبية في مجلس الشيوخ، المؤلف من 248 مقعدًا، في تصويت يوم الأحد.

ويُعتبر الائتلاف الآن أقلية في مجلسي البرلمان، على الرغم من أن الحزب الليبرالي الديمقراطي لا يزال الحزب المتصدر.

وصرح إيشيبا بأنه يأخذ النتيجة على محمل الجد، لكن أولويته هي تجنب خلق فراغ سياسي، ومواجهة التحديات الوشيكة، بما في ذلك الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لاتفاقية التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة.

قال إيشيبا: "مع شعوري المؤلم بمسؤوليتي الجسيمة تجاه نتائج الانتخابات، أعتقد أنه يجب عليّ أيضًا الوفاء بمسؤوليتي تجاه البلاد والشعب حتى لا أتسبب في ركود السياسة أو انحرافها عن مسارها الصحيح". وأضاف: "تحديات كالوضع العالمي والكوارث الطبيعية لن تنتظر تحسن الوضع السياسي". وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

