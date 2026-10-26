شبورة كثيفة وأمطار وسيول.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس في مصر، اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا على عدد من المناطق، وانخفاضها خلال ساعات الليل، إلى جانب ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستدعي الحذر، أبرزها الشبورة المائية الكثيفة وفرص سقوط الأمطار الرعدية التي قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

ومع حلول الليل، تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، وهو ما يعكس التباين بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية في مختلف المناطق.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحًا

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تؤثر الشبورة على مستوى الرؤية الأفقية في بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، والالتزام بالسرعات المناسبة حفاظًا على سلامة المواطنين.

أمطار رعدية وفرص لحدوث سيول في بعض المناطق

تشهد عدة مناطق فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد وخليج السويس والعقبة ومدن القناة، على فترات متقطعة.

وقد تزداد شدة الأمطار لتصل إلى حد السيول في مناطق من حلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم والقصير، ما يستدعي الانتباه إلى تطورات الحالة الجوية في تلك المناطق.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، في حين قد تكون الأمطار متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح.

نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة

وأشارت توقعات الهيئة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع احتمالية أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وتأتي هذه الظواهر الجوية بالتزامن مع فرص سقوط الأمطار في عدد من المناطق، ما يتطلب متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة لمعرفة تطورات حالة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الإثنين على عدد من المناطق، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة

توقعات حالة الطقس من الثلاثاء حتى السبت المقبل

وبشأن حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 27 أكتوبر وحتى السبت 31 أكتوبر 2026، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس الخريفي يستمر على أغلب أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية خلال النهار، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة في بداية الليل تميل إلى البرودة خلال ساعاته المتأخرة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وفقًا لتوقعات الهيئة، تسجل درجات الحرارة العظمى خلال الفترة المشار إليها ما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 27 إلى 29 درجة

السواحل الشمالية: من 25 إلى 27 درجة

جنوب الصعيد: من 33 إلى 36 درجة

استمرار الشبورة وفرص الأمطار حتى نهاية الأسبوع

وتستمر فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، بالتزامن مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية خلال الفترة من الثلاثاء 27 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار متوسطة من الثلاثاء وحتى الخميس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتظل متابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية مهمة خلال الأيام المقبلة، في ظل تنوع الظواهر الجوية بين الشبورة الكثيفة والأمطار الرعدية ونشاط الرياح، خاصة في المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة والسيول.