الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من سحب رعدية وسيول ببعض المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2026م، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد، فيما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، وتسجل الحرارة العظمى المتوقعة بالقاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

الطقس اليوم في مصر

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً خلال الفترة من (4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث 40% تقريباً) على مناطق من سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، وخليجي السويس والعقبة، وتزداد شدتها لتصل إلى حد السيول على مناطق من (وسط سيناء، حلايب، شلاتين، رأس بناس، مرسى علم، القصير، ومناطق من جنوب الصحراء الشرقية) على فترات متقطعة.

أمطار وسحب رعدية

كما تتهيء الفرص لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة أحياناً على (السلوم ومطروح) على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى نشاط للرياح أحياناً تتراوح سرعتها بين (30 إلى 40) كم/س على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على (السلوم ومطروح).

وشددت الأرصاد على تحذير عاجل بشأن السحب الرعدية المتوقعة بنسبة 40%، حيث قد يصاحبها نشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، إلى جانب ضربات البرق في بعض المناطق، داعية الجميع إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة.