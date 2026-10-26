فليك بعد خسارة الكلاسيكو: لا أقبل الأعذار.. وعلينا التركيز على المباريات المقبلة

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أنه لا يقبل الأعذار بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وقال فليك، خلال تصريحاته التلفزيونية عقب المباراة: «لا أقبل الأعذار، رأيت اليوم أننا لم نكن في كامل لياقتنا، لكن هذا أمر علينا تقبله، فالسفر الدولي والمباريات أمران لا مفر منهما، وعلينا التركيز على المباريات القادمة».

وأضاف مدرب برشلونة أن فريقه لم يظهر بالمستوى المنتظر، مشيرًا إلى ضرورة تقبل نتيجة المباراة والعمل على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة التوازن ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد انتزع فوزًا ثمينًا من برشلونة بهدفين مقابل هدف، بعدما سجل كيليان مبابي هدفي الفريق الملكي، فيما أحرز رافينيا هدف الفريق الكتالوني، ليحسم ريال مدريد المواجهة لصالحه في الدقائق الأخيرة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 27 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة، ليقلص الفارق مع غريمه التقليدي إلى 3 نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

وتعد الخسارة ضربة لبرشلونة في سباق المنافسة على صدارة الدوري، بعدما تلقى الفريق هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم، ليصبح مطالبًا بتصحيح مساره سريعًا خلال المباريات المقبلة.