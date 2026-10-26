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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رجل مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
رباب الهواري

حسم فريق ريال مدريد مواجهته أمام غريمه التقليدي برشلونة، بالفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027، ليحقق الملكي انتصارًا مهمًا في أولى مواجهات الكلاسيكو بالموسم الحالي.


واستضاف ملعب «كامب نو» مواجهة القمة بين برشلونة وريال مدريد، وسط ترقب جماهيري كبير، في لقاء سعى خلاله الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفهما في جدول ترتيب الدوري الإسباني.


ونجح ريال مدريد، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، في الخروج بالنقاط كاملة، بعدما قدم لاعبوه أداءً قويًا أمام برشلونة، الذي دخل المباراة متصدرًا جدول ترتيب المسابقة، قبل أن يتلقى خسارته الأولى في الموسم الحالي من الليجا.
كيليان مبابي يحصد جائزة رجل المباراة
وفي سياق متصل، تُوج النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، بجائزة رجل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، بعدما قدم أداءً مميزًا وأسهم بصورة مباشرة في انتصار فريقه خلال المواجهة المرتقبة.


وتمكن مبابي من تسجيل هدفي ريال مدريد في شباك الفريق الكتالوني، ليقود النادي الملكي إلى فوز ثمين خارج ملعبه، ويؤكد أهميته الكبيرة في المنظومة الهجومية للفريق خلال الموسم الجاري.


وجاء تتويج النجم الفرنسي بالجائزة تقديرًا لدوره الحاسم في المباراة، بعدما استغل الفرص المتاحة أمامه ونجح في هز شباك برشلونة مرتين، ليكون العنصر الأبرز في صفوف ريال مدريد خلال واحدة من أهم مباريات الموسم.
خسارة أولى لبرشلونة في الدوري الإسباني


على الجانب الآخر، تلقى برشلونة ضربة قوية بخسارته أمام غريمه ريال مدريد، في نتيجة قد تؤثر على حسابات المنافسة على صدارة الدوري الإسباني خلال الجولات المقبلة.


وتمثل هذه الهزيمة الخسارة الأولى للفريق الكتالوني في منافسات الليجا هذا الموسم، بعدما سعى إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق الفوز أمام جماهيره.


وبهذا الانتصار، وجه ريال مدريد رسالة قوية إلى منافسيه، بينما يترقب عشاق الكرة الإسبانية تأثير نتيجة الكلاسيكو على صراع الصدارة في الجولات القادمة.

برشلونة ريال مدريد الدورى الاسبانى اخبار الرياضة

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