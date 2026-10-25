رقم قياسي في الكلاسيكو.. 8 لاعبين مسلمين في قائمتي ريال مدريد وبرشلونة

تشهد مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة حضور عدد من اللاعبين المسلمين ضمن قائمتي الفريقين، في مشهد لافت قبل المواجهة التي تجمع العملاقين في الدوري الإسباني.

وتضم القائمة المتداولة 8 لاعبين، هم:

برشلونة:

حمزة عبد الكريم.

لامين يامال.

أليخاندرو بالدي.

ريال مدريد:

أنطونيو روديجر.

أردا جولر.

إبراهيم دياز.

إبراهيما كوناتي.

يان ديوماندي.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في ظل المنافسة القوية بينهما على صدارة الدوري الإسباني، ومشاركة مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.