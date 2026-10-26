هشام حنفي: هؤلاء سر رباعية الأهلي أمام كيتارا.. وغرفة الملابس لا تعاني من أزمات

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأحمر على كيتارا الأوغندي برباعية، مشددًا على رفضه التقليل من المنافس، رغم فارق الإمكانيات بين الفريقين.

وقال حنفي في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامية دينا سليم: إن الأهلي خرج بمكاسب عديدة من المباراة، أبرزها ظهور حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد عيد، إلى جانب عودة أحمد نبيل كوكا للمشاركة، مؤكدًا أن الأهم خلال الفترة المقبلة هو استقرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، على التشكيلة الأساسية.

وأضاف أن سر الانتصار برباعية يعود إلى الدور الذي يقوم به محمود الخطيب، رئيس النادي، وياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن عموتة لا يمتلك رفاهية إهدار النقاط أو تحقيق نتائج سلبية مع الأهلي.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى المنافسة مع بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق السماوي يمتلك قائمة قوية تضم نجومًا وأصحاب خبرات، وهو ما يمنحه أفضلية في المنافسة على البطولات المحلية والإفريقية.

وأوضح حنفي أن الأنانية والاعتماد على اللعب الفردي وراء خروج أحمد عبد القادر من حسابات موكوينا مع بيراميدز، لافتًا إلى أن الضغوط المفروضة على الأهلي لحصد الدوري والكونفدرالية تفوق تلك التي يتعرض لها بيراميدز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن غرفة ملابس الأهلي لا تعاني من أزمات، وأن العلاقات بين اللاعبين يسودها الحب والتفاهم، عكس ما يتردد بشأن وجود خلافات داخل الفريق.