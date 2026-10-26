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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للإعاقة: بروتوكول تعاون للكشف الطبي على 1000 محاربة سرطان

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة
الديب أبوعلي

أجرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، زيارة إلى مستشفى بهية، صباح الأحد، برفقة عدد من الموظفات بالمجلس، للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة وإجراء الكشف الطبي عليهن، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجانبين، بالتزامن مع حملات التوعية خلال شهر أكتوبر.

وكان في استقبال المشرف العام على المجلس، المهندس تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء مستشفى بهية، والمهندس ماجد حمدي، عضو مجلس الأمناء، والأستاذة شيماء زعتر، مديرة العلاقات العامة والإعلام والمراسم بالمستشفى.

وتضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا حول فكرة إنشاء مستشفى بهية وتاريخها ومراحل تطورها، إلى جانب استعراض أقسامها الداخلية والخدمات الطبية المقدمة للسيدات وفروع المستشفى في مصر، فضلًا عن جهود التعاون السابقة بين المجلس والمستشفى.

واستعرض العرض التقديمي جهود المستشفى في تنظيم الندوات التوعوية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي امتدت إلى مناطق حلايب وشلاتين وجبل سانت كاترين، بهدف نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

الكشف على 1000 سيدة من ذوات الإعاقة

كما تناول العرض خدمات الدعم النفسي المقدمة للمريضات، ومنها الورش الفنية وفصول محو الأمية والتغذية العلاجية والرحلات، إلى جانب برنامج توجيه وإرشاد محاربات السرطان. وشهدت الزيارة استعراض تجارب عدد من السيدات اللاتي خضن رحلة العلاج وتماثلن للشفاء، أعقبها تفقد الأقسام الداخلية ووحدات الدعم النفسي ومعرض منتجات محاربات السرطان بالمستشفى.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الزيارة تأتي في إطار دور المجلس في دعم خطط الدولة المصرية لبناء الإنسان، وضمن خططه لرفع كفاءة العاملين به وتعزيز صحة العاملات والاطمئنان عليهن، بما يدعم قدرتهن على أداء مهامهن والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وشددت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على دعمها الكامل لمحاربات السرطان من ذوات الإعاقة، بالتعاون مع مستشفى بهية، مشيدة بالخدمات الطبية المقدمة وسرعة تقديمها، ومستوى العاملين بالمستشفى، وجهود التطوير المستمر التي تشهدها.

وأعلنت إيمان كريم التوجه نحو توسيع آفاق التعاون مع مستشفى بهية من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتضمن إجراء الكشف الطبي على 1000 سيدة من ذوات الإعاقة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع المجلس.

وأضافت أن التعاون المرتقب يشمل إشراك المستشفى في الحملات التوعوية التي ينظمها المجلس، ومنها الندوات المصاحبة للماراثون السنوي الذي ينظمه، فضلًا عن مشاركة ممثلين عن المستشفى في أجنحة المجلس بالمعارض المختلفة التي يشارك فيها، بما يعزز جهود التوعية بصحة المرأة ودعم محاربات السرطان من ذوات الإعاقة.

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