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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للإعاقة: مصر حققت نقلة نوعية في العمل المجتمعي والجهود العربية تدعم مكتسبات المواطن

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم
أمل مجدى

شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر، الذي جاء بحضور سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن سفير دولة قطـر لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي المرأة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف"، ولفيف من المسئولين بالجهات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.

أهمية تضافر الجهود في العمل الإنساني

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية تضافر الجهود في العمل الإنساني، كدعم جهود الإغاثة أو تقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، أو كافة أشكال الدعم والرعاية المختلفة، مثمنة جهود دولة قطر في افتتاح مكتبها الخيري في مصر، لافته أن ذلك يعكس جهودها في تعزيز جهود الدول الشقيقة لدى بعضها البعض، ودعم البعد الإنساني والمجتمعي للأشقاء العرب.


أشارت أن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في ملف العمل الإنساني والمجتمعي، كتقديم الدعم والرعاية اللازمان لتحقيق حياة كريمة لأبناءها في الجمهورية الجديدة، لتأتي جهود الدول العربية الأشقاء لا بمعزل عن هذه المكتسبات الوطنية لأفراد الشعب المصري، بل لتدعم هذه الجهود وتكون بمثابة جسرّا للأعمال الخيرية، لافته أن هذا المكتب هو جزء لا يتجزأ من التكافل المؤسسي، الذي يستهدف تحقيق تنمية مستدامة حقيقة لأفراد المجتمعات العربية المختلفة.

القومي لذوي الإعاقة ذوي الإعاقة المجلس القومي لذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم

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