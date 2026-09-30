القومي للإعاقة يعيد الطالب أنس لمدرسته ودمجه مع زملائه

نجح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في إعادة الطالب «أنس» إلى مدرسته، بما يضمن انتظامه في الدراسة وحصوله على حقه الكامل في التعليم، إلى جانب دمجه مع زملائه داخل المدرسة.

وقدم المجلس مختلف أشكال الدعم للطالب، كما عمل على رفع وعي القائمين على العملية التعليمية بمدرسة الشرفا الابتدائية بإدارة جنوب الجيزة التعليمية، بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة وآداب التعامل معهم، إلى جانب توعية أسرة الطالب بحقوقه في التعليم وأهمية انتظامه في المدرسة، وتقديم الدعم النفسي له ولأسرته.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذًا لتوجيهاتها بشأن متابعة شكاوى الطلاب ذوي الإعاقة والعمل على إزالة العوائق والصعوبات التي تحول دون تمتعهم بحقهم في التعليم.

وفي هذا السياق، أجرت الدكتورة ياسمين مطر، الخبير الوطني بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور صلاح فضل، مسؤول ملف التعليم بالمجلس، زيارة تفقدية إلى مدرسة الشرفا الابتدائية بإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العملية التعليمية لطلاب الدمج بالمدرسة.

حق ذوي الإعاقة في التعليم

وتضم المدرسة 21 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة، حيث التقى مسؤولا المجلس خلال الزيارة عددًا من المدرسين، ودار حوار حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وآليات دعم الطلاب المدمجين داخل المدرسة، وذلك بحضور أحمد جمال، مدير المدرسة.

وأسفرت الزيارة عن التوافق على تنفيذ ورشة عمل داخل المدرسة، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة وآليات التعامل معهم ودعم عملية الدمج التعليمي.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن هذا التدخل يأتي في إطار اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المنصوص عليها في قانون إنشائه رقم (11) لسنة 2019، والتي تشمل عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بهدف التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وحقوقهم وواجباتهم.

وأضافت أن اختصاصات المجلس تتضمن كذلك تلقي الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، فضلًا عن التدخل في الدعاوى منضمًا إلى المضرور منهم.

