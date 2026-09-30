حقيقة نقص تطعيمات الأطفال.. الصحة توضح موقف التطعيمات الروتينية

تزايدت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات أولياء الأمور حول مدى توافر تطعيمات الأطفال، خاصة مع تداول منشورات وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وجود نقص في بعض التطعيمات.

ويبحث الكثير من الأسر عن حقيقة الوضع ومواعيد الجرعات الأساسية التي يحتاج إليها الطفل منذ الولادة وحتى عمر 18 شهرًا.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصحة والسكان توافر التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال على مستوى الجمهورية، مع وجود مخزون استراتيجي كافٍ منها، وإتاحتها في وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن حصول الأطفال على الجرعات المقررة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

تطعيمات الأطفال الروتينية متوفرة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال متاحة، ولا يوجد نقص عام في التطعيمات المدرجة ضمن جدول التطعيمات الروتينية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن منظومة التطعيمات تعمل بصورة طبيعية، مع استمرار توفير الجرعات الأساسية للأطفال وفق المواعيد المحددة في جدول التطعيمات، بما يتيح للأسر الحصول على الجرعات المطلوبة في مراحل عمر الطفل المختلفة.

وتأتي هذه التأكيدات بالتزامن مع تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقص بعض التطعيمات، وهو ما دفع العديد من أولياء الأمور إلى البحث عن مدى توافر الجرعات ومواعيد الحصول عليها.

مخزون استراتيجي من التطعيمات الأساسية

وتتوفر التطعيمات الأساسية للأطفال إلى جانب وجود مخزون استراتيجي منها، بما يدعم استمرار برنامج التطعيمات الروتينية وعدم تأثر حصول الأطفال على الجرعات المقررة.

وتتيح وحدات الرعاية الصحية الأولية التطعيمات الأساسية ضمن البرنامج الروتيني، حيث يحصل الطفل على الجرعات في المواعيد المحددة وفقًا لعمره، مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للتطعيمات وعدم تأخير الجرعات إلا وفق إرشادات الطبيب المختص.

متى تبدأ تطعيمات الطفل؟

يبدأ جدول التطعيمات الروتينية للطفل منذ اليوم الأول للولادة، حيث يحصل الطفل خلال أول 24 ساعة على جرعة التطعيم الخاصة بالوقاية من التهاب الكبد الفيروسي.

وتستمر جرعات التطعيمات خلال الشهور الأولى من عمر الطفل، وفق جدول محدد يشمل مراحل عمرية مختلفة، وصولًا إلى عمر 18 شهرًا.

ويعد الالتزام بمواعيد التطعيمات من الأمور المهمة للحفاظ على حصول الطفل على الحماية المطلوبة في كل مرحلة عمرية، وفق البرنامج المعتمد للتطعيمات الروتينية.

جدول تطعيمات الأطفال حتى عمر 18 شهرًا

يشمل جدول التطعيمات الروتينية للأطفال عددًا من الجرعات التي يتم الحصول عليها في مراحل عمرية مختلفة، ومن أبرزها:

خلال أول 24 ساعة من الولادة: يحصل الطفل على الجرعة المقررة ضد التهاب الكبد الفيروسي.

عند عمر شهرين: يحصل الطفل على الجرعات المحددة في جدول التطعيمات.

عند عمر 4 أشهر: يستكمل الطفل الجرعات المقررة.

عند عمر 6 أشهر: يحصل الطفل على الجرعات الخاصة بهذه المرحلة.

عند عمر 9 أشهر: يستكمل الطفل التطعيمات المحددة في البرنامج.

عند عمر 12 شهرًا: يحصل الطفل على الجرعات المقررة في هذه المرحلة.

عند عمر 18 شهرًا: يحصل الطفل على الجرعات المحددة وفق جدول التطعيمات الروتينية.

وتستهدف هذه الجرعات توفير الحماية اللازمة للأطفال ضد عدد من الأمراض، ضمن برنامج التطعيمات الروتينية الذي يبدأ منذ الولادة ويستمر خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.

التطعيمات الإضافية تختلف عن التطعيمات الروتينية

إلى جانب التطعيمات الأساسية المدرجة ضمن الجدول الروتيني، توجد تطعيمات إضافية لا تدخل ضمن التطعيمات الإلزامية، لكنها قد تكون مهمة ومفيدة للأطفال وفقًا للظروف الصحية والموسمية.

وتختلف طبيعة توفير بعض هذه التطعيمات الإضافية بحسب الموسم، حيث يتم التركيز على بعض اللقاحات خلال فترات معينة من العام، وفق الاحتياجات الصحية.

تطعيم الإنفلونزا خلال الخريف والشتاء

مع دخول فصلي الخريف والشتاء، تتوافر تطعيمات الإنفلونزا، وهي من التطعيمات الإضافية التي يمكن الحصول عليها وفقًا للإرشادات الطبية.

وتتوافر تطعيمات الإنفلونزا في وحدات الرعاية الأولية، إلى جانب إتاحتها من خلال شركة «فاكسيرا» المعروفة باسم المصل واللقاح.

ويختلف تطعيم الإنفلونزا عن التطعيمات الروتينية الأساسية المدرجة في جدول تطعيمات الأطفال، حيث يرتبط توفيره بصورة أكبر بالموسم والحاجة إلى الوقاية من الإنفلونزا خلال فترات انتشارها.

نصائح لأولياء الأمور بشأن تطعيمات الأطفال

وينصح أولياء الأمور بالحرص على متابعة جدول التطعيمات الخاص بالطفل والالتزام بالمواعيد المحددة للجرعات، مع الاحتفاظ بسجل التطعيمات ومراجعته بصورة مستمرة.

وفي حالة وجود أي استفسار بشأن جرعة معينة أو تأخر الطفل عن موعد أحد التطعيمات، يمكن مراجعة أقرب وحدة للرعاية الصحية الأولية للتعرف على الإجراءات المناسبة والموعد المحدد للحصول على الجرعة.