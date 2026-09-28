بحضور وزير الصحة الأوغندي.. الأقصر تستضيف قيادات صحية من 11 دولة أفريقية في «شفاء الأورمان»

شهدت مدينة الأقصر انطلاق فعاليات مؤتمر «SOH Oncology Connect 2026»، الذي تنظمه مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام، بمشاركة واسعة من قيادات وخبراء القطاع الصحي والطبي من مصر و10 دول أفريقية، في تجمع طبي يعكس تنامي التعاون القاري في مجال علاج الأورام وتبادل الخبرات.

وشملت قائمة الدول المشاركة كلًا من أوغندا، نيجيريا، كينيا، رواندا، السودان، ليبيا، موريتانيا، الصومال، زامبيا ومالاوي، إلى جانب مصر، وسط حضور عدد من رؤساء ومديري المستشفيات والمعاهد والمراكز الطبية المتخصصة، ونخبة من الأطباء والخبراء في مجالات علاج وتشخيص الأورام.

وحضر فعاليات المؤتمر الدكتور تشارلز أيومي، وزير الدولة للصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية بجمهورية أوغندا، والذي ألقى الكلمة الافتتاحية، معربًا عن تقديره للتجربة التي تقدمها مستشفيات شفاء الأورمان، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية في الدول الأفريقية.

وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات موسعة حول آليات تطوير التعاون الطبي بين المؤسسات المصرية والأفريقية، إلى جانب بحث فرص التدريب والتعليم الطبي المستمر، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير الكوادر الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى خدمات علاج الأورام داخل القارة.

واستعرضت مستشفيات شفاء الأورمان خلال الفعاليات تجربتها في تقديم خدمات علاجية متخصصة ومتكاملة لمرضى الأورام، إلى جانب ما توفره من إمكانات وبرامج للتدريب ونقل المعرفة والتعاون مع المؤسسات الصحية الأفريقية.

وعكست المشاركة النيجيرية جانبًا من الشراكة الطبية الممتدة مع مستشفيات شفاء الأورمان، حيث قدمت الدكتورة حناتو عثمان أيوبا وفريقها رسالة تقدير للمستشفى، تثمينًا لما وصفوه بالدعم والخبرات والمساندة المقدمة في مجال علاج الأورام.

وعقب الكلمة، جرى تكريم الأستاذ الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، من الجانب النيجيري، تقديرًا لدوره في دعم وتعزيز التعاون الطبي والشراكة بين الجانبين.

وأكد الدكتور هاني حسين أن مؤتمر «SOH Oncology Connect 2026» يمثل مساحة مهمة للقاء المؤسسات الصحية المصرية والأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب، موضحًا أن التعاون والتدريب المستمر ونقل المعرفة تمثل ركائز أساسية لتطوير خدمات علاج الأورام.

وأضاف أن استضافة هذه النخبة من القيادات والخبراء الصحيين في الأقصر تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الرؤى والخبرات المتخصصة، بما يدعم دور مستشفيات شفاء الأورمان كمنصة للتواصل الطبي وبناء الشراكات مع المؤسسات الصحية الأفريقية.

من جانبه، أعرب الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن اعتزازه بنجاح الأقصر في استضافة هذا التجمع الطبي الأفريقي، مشيرًا إلى أن مشاركة قيادات وخبراء من مختلف الدول الأفريقية تعكس أهمية التكامل وتبادل الخبرات في مواجهة مرض السرطان.

وأكد فؤاد ترحيب المؤسسة بمختلف فرص التعاون التي تستهدف نقل الخبرات وتطوير الكوادر الطبية، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الأورام ودعم جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.

واختتمت فعاليات المؤتمر وسط حضور وتفاعل من الوفود المشاركة، ليؤكد الحدث أهمية التواصل الطبي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية المصرية والأفريقية، ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والتعاون في مجالات علاج الأورام والتدريب والتعليم الطبي.