كسوف كلي للشمس يزين سماء مصر في أغسطس 2027.. الأقصر على موعد مع أكثر من 6 دقائق من الظلام

تترقب مصر واحدة من أبرز الظواهر الفلكية خلال السنوات المقبلة، مع وقوع الكسوف الكلي للشمس يوم 2 أغسطس 2027، حيث يمر مسار الكسوف الكلي عبر عدد من المناطق، ما يتيح مشاهدة الشمس وهي تختفي بالكامل خلف قرص القمر لعدة دقائق.

وتعد الأقصر من أبرز المدن التي تقع ضمن نطاق الكسوف الكلي، إذ تصل مدة الظلام الكامل فيها إلى نحو 6 دقائق و22 ثانية، في ظاهرة فلكية تجذب اهتمام هواة الفلك والزوار من مختلف المناطق.

موعد كسوف الشمس الكلي 2027

يحدث الكسوف الكلي للشمس يوم الاثنين 2 أغسطس 2027، ويمتد مسار الكسوف عبر جنوب إسبانيا وشمال إفريقيا، ثم يمر بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، قبل أن يواصل طريقه عبر السعودية واليمن.

وفي مصر يبدأ الكسوف بصورة جزئية في عدد من المناطق قرابة الساعة 11:19 صباحا، بينما تبدأ مرحلة الكسوف الكلي داخل المناطق الواقعة على مسار الظل نحو الساعة 12:39 ظهرا، وتستمر المرحلة الكلية حتى قرابة الساعة 1:22 ظهرا، مع اختلاف التوقيت ومدة الكسوف من منطقة إلى أخرى.

كسوف كلي

مدة قياسية لكسوف 2027

يتميز كسوف الشمس الكلي عام 2027 بطول فترة الكسوف الكلي، إذ تمتد مرحلة حجب الشمس بالكامل لعدة دقائق في المناطق الواقعة داخل مسار الظاهرة.

وتصل مدة الكسوف الكلي بالقرب من الأقصر إلى أكثر من 6 دقائق، بينما تبلغ المدة عند نقطة أعظم الكسوف نحو 6 دقائق و24 ثانية، ما يجعل الظاهرة من أطول حالات الكسوف الكلي التي يمكن رصدها خلال القرن الحادي والعشرين.

أماكن مشاهدة الكسوف الكلي في مصر

لا يغطي مسار الكسوف الكلي جميع أنحاء مصر، إذ يقتصر نطاق الظلام الكامل على شريط جغرافي محدد، بينما تشهد باقي المناطق كسوفا جزئيا بنسب متفاوتة.

ومن أبرز المناطق المصرية التي يمكن أن تشهد الكسوف الكلي.

الأقصر

تصل مدة الكسوف الكلي في الأقصر إلى نحو 6 دقائق و22 ثانية، بينما يقع أقصى الكسوف في المدينة قرابة الساعة 1:05 ظهرا بالتوقيت المحلي.

أسيوط

تشهد أسيوط كسوفا كليا تصل مدته إلى نحو 6 دقائق و8 ثوان.

واحة سيوة

تشهد واحة سيوة مرحلة الكسوف الكلي لمدة تقدر بنحو 5 دقائق و31 ثانية.

وتقع نقطة أعظم الكسوف في جنوب مصر على مسافة تقارب 50 كيلومترا شرق الأقصر القديمة، حيث تصل مدة الكسوف الكلي إلى نحو 6 دقائق و24 ثانية.

كسوف

الدول العربية التي يمر بها مسار الكسوف الكلي

يمر مسار الكسوف الكلي للشمس في 2027 بعدد من الدول العربية، من بينها ليبيا ومصر والسعودية واليمن، بينما يمكن مشاهدة الكسوف بصورة جزئية في مناطق ودول عربية أخرى بحسب موقعها الجغرافي بالنسبة إلى مسار الظل.

كسوف

نصائح مهمة لمتابعة كسوف الشمس

يجب عدم النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، سواء بالعين المجردة أو باستخدام النظارات الشمسية العادية، خاصة خلال مراحل الكسوف الجزئي.

ويحتاج رصد الشمس إلى استخدام نظارات مخصصة وآمنة لرصد الكسوف، أو أدوات ومعدات فلكية مزودة بمرشحات شمسية معتمدة، لتجنب تعرض العين لأضرار خطيرة.