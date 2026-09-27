قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عميل للموساد.. عاصفة غضب ضد لاعب أيرلندي بسبب موقفه من إسرائيل
تحت تهديد السلاح.. ملابسات استيلاء 3 أشخاص على سيارة مواطن بـ 6 أكتوبر
لطفي رضا مدرب حراس الوداد السابق: الأهلي هيكسب القمة والزمالك تعبان وعموتة مش بيتخانق مع على محمود
الأطول خلال القرن 21.. موعد ومكان كسوف الشمس الكلي 2027 في مصر
مدرب الوداد السابق: استحواذ الأهلي بنهائي دورى الأبطال "ميأكلش عيش" وعموتة رجل المباريات الصعبة| فيديو
رضا شحاتة: أرضية الترتان صعبة للغاية وإصابات اللاعبين عليها طويلة المدى
أخبار السيارات | أوبل تكشف عن STX Concept .. مواصفات شانجان نيفو كيو 06 .. عربيات عائلية جديدة في مصر
استعدادا لحرب يوم القيامة.. بوتين يشيد ملجأً نوويا سريا أسفل جبل ناءٍ
برعاية قنصوة.. 9 مشروعات لطلاب «جيوماتكس القاهرة» تنافس في تطبيقات الزراعة والبيئة
الساعة هتتأخر 60 دقيقة.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2026؟
مكناش ضامنين اللقب.. مساعد عموتة يكشف كواليس الفوز على الأهلي بنهائى دوري الأبطال| فيديو
الزنداني: التعبئة العامة والنفير الوطني مسئولية كل يمني.. وهدفنا إنهاء انقلاب الحوثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأطول خلال القرن 21.. موعد ومكان كسوف الشمس الكلي 2027 في مصر

كسوف الشمس الكلي
كسوف الشمس الكلي
قسم الخدمات

​تترقب مصر وقطاع عريض من المهتمين بعلوم الفلك حول العالم، واحدة من أعظم وأندر الظواهر الكونية خلال القرن الحادي والعشرين؛ حيث تستعد سماء المحروسة لاستقبال الكسوف الكلي للشمس يوم 2 أغسطس 2027. 

ولا يقتصر الحدث على كونها ظاهرة فلكية اعتيادية، بل تتميز بكونها استثنائية بكل المقاييس نظراً لمدتها الطويلة غير العادية وموقع مصر في قلب بؤرة الحدث.  

الكسوف الكلي للشمس

​الأقصر في قلب الحدث: أطول مدة ظلام

و​وفقاً للحسابات الفلكية ووكالات الفضاء العالمية وفي مقدمتها "ناسا"، يُصنف هذا الكسوف ضمن أطول الكسوفات الكلية للقرن الحالي. 

ومن المثير للاهتمام أن مدينة الأقصر التاريخية وجنوب البلاد ستكونان في صدارة المشهد العالمي؛ إذ ستصل مدة حجب قرص الشمس بالكامل (رحلة الكلية الكبرى) في مناطق قريبة من الأقصر إلى نحو 6 دقائق و22 ثانية، وهو رقم فلكي هائل مقارنة بالمتوسط المعتاد للكسوفات الكلية التي لا تتجاوز دقائق معدودة ولحظات خاطفة.  

الكسوف

​ولا يتوقف مسار الظلام التام عند الأقصر وحدها، بل يمر عبر مناطق ومدن مصرية أخرى مثل أسيوط (حيث تصل مدة الكلية فيها إلى نحو 6 دقائق و8 ثوانٍ)، إضافة إلى تأثر باقي محافظات الجمهورية بدرجات متفاوتة من الكسوف الجزئي. 

​تفاصيل الظاهرة وتوقيتها

الكسوف الكلى للشمس

و​يبدأ مسار الكسوف الكلي من المحيط الأطلسي، عابراً مضيق جبل طارق وأجزاء من شمال إفريقيا (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا) ليضرب بقوة الأراضي المصرية، قبل أن يتجه نحو الجزيرة العربية واليمن وصولاً إلى الصومال.  

​في مصر، تبدأ المراحل الأولى للكسوف الجزئي قبيل ظهيرة يوم الاثنين 2 أغسطس 2027 (في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي)، لتبلغ الذروة ومرحلة "الكسوف الكلي" بعد الظهر بقليل، حيث تتحول نهاراً إلى شبيه بالليل، وتظهر النجوم والكواكب الساطعة في كبد السماء وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.  

صلاة الكسوف والخسوف بالتفصيل

​رواج سياحي وترقب عالمي

و​يضع هذا الحدث الفريد مصر على رأس خريطة السياحة الفلكية العالمية (Astro-tourism). 

وقد بدأت بالفعل كبرى وكالات السفر و"صيادو الكسوف" (Eclipse Chasers) حول العالم في حجز رحلات نيلية وبرامج سياحية متكاملة في مدينة الأقصر ومحافظات الصعيد، لضمان توثيق هذه اللحظات التاريخية فريدة المدة.

الكسوف والخسوف

​من جانبها، تستعد الجهات المعنية والمراصد الفلكية لتجهيز الحملات التوعوية والإرشادية للجمهور بأهمية استخدام النظارات الخاصة المعتمدة لرصد الكسوف بأمان، حمايةً للعين من الأشعة الضارة، ولضمان خروج المواطنين بتجربة بصرية وعلمية لا تُنسى في "كسوف القرن".  

كسوف القرن كسوف الشمس الكلي كسوف الأقصر كسوف الشمس 2027 ظواهر فلكية وكالة ناسا علوم الفلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

الفنانة مي عبد النبي

من الحجاب والانفصال إلى الحنين للكاميرا .. مي عبدالنبي تكشف تفاصيل سنوات الغياب عن الشاشة: «معتزلتش الفن»

ترشيحاتنا

سيارة شانجان نيفو كيو 06 الجديدة

شاهد .. شانجان نيفو كيو 06 الجديدة

أوبل تكشف عن STX Concept الجديدة

أوبل تكشف عن سيارة STX Concept الجديدة | صور

مواصفات جهاز iPad mini 8 اللوحي

بمعالج آيفون القادم.. تسريبات آيباد ميني 8 تكشف عن أقوى جهاز لوحي في العالم

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد