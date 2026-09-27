السكرتير العام المُساعد يتابع إجراءات إخماد حريق بأحد مصانع الورق بمنطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف

في ضوء تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تابع السكرتير العام المُساعد اللواء أحمد جمال الدين، الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الحريق الذي شبّ في أحد مصانع الورق بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، وأسفر عن خسائر مادية في الخامات ومستلزمات الإنتاج دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات

وتوجه السكرتير العام المُساعد بصحبة رئيس المدينة محمد بكري، إلى موقع المصنع، وتابع الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الحماية المدنية من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى أماكن أخرى، حيث تجرى عملية الإطفاء والتأكد من إخماد الحريق بشكل تام،تمهيدا لتبريد الموقع وتمشيطه للاطمئنان على عدم وجود أية أجزاء مشتعلة بالمنطقة.

تواجد مع السكرتير العام المساعد بموقع المصنع: محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، عدد من القيادات الأمنية ومسؤولى الحماية المدينة والإسعاف وإدارة المصنع