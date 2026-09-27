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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة بني سويف تواصل جهودها في ملفات المحاصيل الاستراتيجية والتعاقدية والأسمدة

زراعة بني سويف
زراعة بني سويف

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف، تحت إشراف المهندس محمد أمين وكيل الوزارة، حزمة من الجهود والأنشطة الميدانية والرقابية والإرشادية خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الشهر الجاري، في إطار متابعة الأنشطة الزراعية ومستلزمات الإنتاج، ودعم المزارعين، وحماية الأراضي الزراعية، والتوسع في تطبيق أساليب المكافحة الآمنة للآفات، استعدادًا للموسم الشتوي، بما يدعم خطط الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية.

وفي مجال الرقابة على مستلزمات الإنتاج، تم إجراء 12 معاينة لمحال الأعلاف، مع استمرار المرور عليها لمتابعة التراخيص والتأكد من مطابقة الأعلاف للمواصفات، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسعار والتأكيد على التزام أصحاب المحال بتوفيق أوضاعهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات. 

كما تواصلت الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف ومصانع الإضافات بالمناطق الصناعية ببني سويف ومركز ناصر، إلى جانب تنفيذ تجربة تشغيل لمنع إضافات الأعلاف بمنطقة شرق النيل.

كما واصلت المديرية متابعة انتظام العمل بالإدارات والجمعيات الزراعية، والمرور على الأنشطة الزراعية ومستلزمات الإنتاج والتحقق من الالتزام بالضوابط المنظمة، فضلًا عن متابعة التعديات على الأراضي الزراعية والتنسيق بشأن التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، ومتابعة تحديث بيانات الحيازات الزراعية ومنظومة كارت الفلاح، حيث بلغ إجمالي عدد الاستمارات المسجلة بقطاع الزراعة 266 ألفًا و588 استمارة، فيما بلغ عدد الاستمارات التي تم اعتمادها 266 ألفًا و578 استمارة، وفي ملف حماية الأراضي، تمت إزالة 14 حالة مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع التعديات وفقًا للقانون.

وفي إطار دعم الإرشاد الزراعي ورفع كفاءة المزارعين، تم تنفيذ ندوتين إرشاديتين ضمن مبادرة «قطن أفضل» بناحية قاي بمركز إهناسيا، إلى جانب تنفيذ ندوة إرشادية موسعة بمركز ناصر للنهوض بمحصول بنجر السكر وتعظيم الإنتاجية، فضلًا عن استلام تقاوي القمح استعدادًا للموسم الشتوي من الإدارة العامة لاعتماد التقاوي، ومتابعة مجمعات الخدمات الزراعية بمركز ناصر ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما كثفت المديرية جهودها في مجال مكافحة الآفات الزراعية من خلال تنفيذ أعمال الرصد والحصر والكشف المبكر عن الآفات، وتنفيذ حملات المكافحة والحد من انتشارها، ومتابعة برامج المكافحة المتكاملة والاستخدام الآمن للمبيدات، والمرور الميداني على الزراعات والمشاتل والمناطق المستهدفة، فضلًا عن متابعة البلاغات والشكاوى الخاصة بالآفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع تقديم التوعية والإرشاد للمزارعين بشأن أساليب الوقاية والمكافحة.

وفيما يتعلق بحركة الأسمدة الصيفية، أوضح التقرير أن الرصيد المُرّحل في 7 أبريل 2026 بلغ 8143.05 طن يوريا و1843.05 طن نترات، فيما بلغت الكميات الواردة حتى تاريخه 17696 طن يوريا و6196.40 طن نترات، ليصل إجمالي المتاح إلى 25839.05 طن يوريا و8046.30 طن نترات، بينما بلغت الكميات المنصرفة منذ بداية الموسم حتى تاريخه 25586.20 طن يوريا و7833.65 طن نترات، ليصل الرصيد الحالي إلى 252.85 طن يوريا و212.65 طن نترات.

وشاركت المديرية في اجتماع بديوان عام المحافظة لمناقشة ملف معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي وإمكانية الاستفادة منها في ري المحاصيل المثمرة، إلى جانب متابعة أعمال حصر محصول الأرز على مستوى المراكز، ومتابعة شكاوى المزارعين الخاصة بتبطين المساقي الخاصة الجاري استكمال أعمال تبطينها، فضلًا عن تنفيذ مدرسة حقلية عن تصنيع السيلاج بقرية إهناسيا.

وفي مجال البساتين، تواصلت أعمال المرور على الزراعات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، والرد على الشكاوى الواردة للإدارة، إلى جانب المرور على زراعات الموز بمرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرضي التورد والتبرقش، ومتابعة الصوب الزراعية والمشاتل والتراخيص وأعمال الإحلال والتجديد. كما تم المرور على حقول الموز بمركز ببا، ناحية جزيرة ببا، لمتابعة الحالة العامة للنباتات ورصد أي إصابات مرضية، خاصة مرضي التورد والتبرقش، في إطار المتابعة المستمرة للحفاظ على المحاصيل ودعم المزارعين.

بني سويف زراعة بني سويف الفشن

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