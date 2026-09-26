ضبط طرفي مشاجرة في بني سويف بسبب خلافات الجيرة

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من جارها وآخرين لقيامهم بالتعدى عليها وأسرتها بالسب والضرب داخل مسكنهم بإستخدام عصى خشبية ببنى سويف .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 سبتمبر تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (والد القائمة على النشر ، نجليه)، وطرف ثان : (شخصين، سيدتين) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب بإستخدام "سلاح أبيض ، وقطعة حديدية" والتراشق بالحجارة دون حدوث إصابات .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات وتم بإرشادهم ضبط (الأدوات المستخدمة فى التعدى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .