ضبط 3 أشخاص لسرقة حديد أعمدة الإنارة أعلى أحد أرصفة الدقي بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص لقيامهم بسرقة حديد أعمدة الإنارة المثبتة أعلى الرصيف بأحد الطرق بالجيزة .

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر ، وبسؤاله قرر بتضرره من بعض الأشخاص لقيامهم بتاريخ 20 / الجارى بسرقة الحديد الخاص بأحد أعمدة الإنارية بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة .

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "الظاهرين بمقطع الفيديو" (أحد الأشخاص، سيدتين – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة، الجيزة")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .