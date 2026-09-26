الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدة داخل سيارة في الغربية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد دراجة نارية من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات حال إستقلالها السيارة رفقته ومنعها من النزول حال سيرهما بأحد الطرق بالغربية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطعى الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مالك شركة– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة) وبمواجهته قرر أنه بتاريخ 24 سبتمبر وحال سيره بالسيارة قيادته بأحد الطرق وبرفقته زوجته حدثت بينهما مشادة كلامية لخلافات عائلية فيما بينهما قامت على إثرها زوجته بمحاولة النزول من السيارة أثناء سيرها فقام بمنعها دون التعدى عليها بالضرب، وبإستدعاء زوجته أيدت ما سبق، وأضافت بعدم رغبتها فى توجيه إتهام لزوجها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.