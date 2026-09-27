تمريض بني سويف تشارك في المؤتمر العربي الأفريقي الدولي للأورام 2026

شاركت كلية التمريض في فعاليات المؤتمر العربي الأفريقي الدولي للسرطان AAICC 2026، الذي نظمته كلية التمريض بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTI) للمرة الخامسة على التوالي، تحت عنوان «فك شفرة تعقيدات علم الأورام» (Unlocking the Complexity of Oncology)، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المشاركة العلمية وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات الطبية والتمريضية.

وضم وفد كلية التمريض الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميد الكلية، والدكتورة هدى عطية، مدير المعهد الفني للتمريض، والدكتورة علياء عبد الله، وكيل المعهد الفني للتمريض لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن المؤتمر شهد تنظيم جلسات متخصصة في التمريض تحت شعار «إعادة تعريف رعاية مرضى السرطان: الابتكارات الحديثة ومستقبل التمريض» (Redefining Cancer Care: Emerging Innovations and the Future of Nursing)، والتي تناولت أحدث التطورات في تشخيص الأورام وعلاجها، والاستراتيجيات الحديثة لرعاية مرضى السرطان، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والسريرية بين المتخصصين والخبراء،كما ترأست الدكتورة حنان الزبلاوي إحدى هذه الجلسات العلمية بالمؤتمر.

وتأتي مشاركة كلية التمريض في إطار اهتمام جامعة بني سويف بتعزيز الحضور العلمي لأعضاء هيئة التدريس، ومواكبة المستجدات في مجال رعاية مرضى الأورام، بما يدعم تطوير الممارسات التمريضية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.



