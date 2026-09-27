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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة بين شاحنات الإغاثة ونيران الحرب.. مساعدات مصرية تتحدى العراقيل وتصعيد إسرائيلي يطارد المدنيين

غزة
غزة
محمود محسن

 

في الوقت الذي تواصل فيه مصر جهودها الإنسانية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر الدفع بقوافل جديدة محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية والوقود، لا تزال الأوضاع الميدانية داخل القطاع تشهد تصعيدًا وخروقات تستهدف المدنيين في مناطق متفرقة.

وتتحرك قوافل «زاد العزة» من الأراضي المصرية باتجاه معبر كرم أبو سالم، حاملة احتياجات أساسية للسكان والمنشآت الحيوية والمستشفيات، وسط إجراءات تدقيق وعراقيل تؤثر على وتيرة دخول المساعدات، بالتزامن مع استمرار استقبال مصر للمرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين، وعودة من أنهوا رحلة علاجهم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

في المقابل، ترصد التطورات الميدانية استمرار الغارات وإطلاق النار والقصف في عدد من مناطق القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، بالتزامن مع استهداف مناطق ساحلية ومواقع قريبة من الخط الأصفر، في مشهد يعكس تعقيدات الوضع الإنساني والميداني داخل غزة.

ويرصد هذا الملف أحدث التحركات المصرية لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، وحجم الدعم الإغاثي المقدم، إلى جانب أبرز التطورات الميدانية والخروقات التي شهدها القطاع خلال الساعات الأخيرة.

أطنان من الغذاء

قال زياد قاسم مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن مصر تواصل جهودها الإنسانية لمساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء من خلال استقبال المرضى والمصابين والجرحى، أو عبر إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية.

 وأوضح، أن مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات اصطفت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، متجهة من الأراضي المصرية إلى معبر كرم أبو سالم، باعتباره المنفذ المخصص لإدخال المساعدات من مصر إلى الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الشاحنات تأتي ضمن القافلة الـ 284 لسلة قوافل «زاد العزة» التي يعمل الهلال الأحمر المصري على تجهيزها وتسييرها منذ 27 يوليو 2025.

وأشار إلى أن القافلة تضم أكثر من 2780 طنًا من المساعدات، تشمل السلال والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الإيوائية، إلى جانب أنواع مختلفة من الوقود، بينها البنزين والغاز الطبيعي والسولار، لتشغيل المنشآت الحيوية والمستشفيات التي لا تزال تعمل داخل القطاع.

ولفت، إلى أن إدخال المساعدات يتم رغم القيود المفروضة على القطاع، موضحًا أن الشاحنات تخضع لعمليات تدقيق ومراجعة من جانب العناصر الأمنية الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم.

وأكد أن جزءًا من الشاحنات التي تحركت صباحًا عاد مرة أخرى، بينما لم يتم تفريغ مساعدات بعض الشاحنات، خاصة المواد الإيوائية، وهو ما يعكس استمرار العراقيل أمام وصول المساعدات إلى سكان القطاع.

وأوضح «قاسم» أن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت أيضًا وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري من معبر رفح، وهم من المرضى والمصابين والجرحى الذين غادروا القطاع بعد 7 أكتوبر 2023 لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما أن عددًا منهم أنهى رحلة العلاج، واستكمل الإجراءات الخاصة بالعودة، ثم عبر إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

غارات إسرائيلية تستهدف مدنيين في مناطق متفرقة بقطاع غزة| تفاصيل

قال يوسف أبو كويك مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن 3 غارات إسرائيلية سُجلت منذ منتصف الليل وحتى الآن، مشيرًا إلى أن جميعها استهدفت مواطنين مدنيين، مضيفا أن أحدث الغارات استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين، بينما استهدفت غارة ثانية منطقة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأصابت شخصين وكانت إصابة أحدهما خطيرة للغاية.

وأوضح «أبو كويك» في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة شهد أيضًا إصابة شاب بجراح بالغة الخطورة، إلى جانب إصابات أخرى تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، مشيرًا إلى نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لتلقي العلاج.

الخروقات الإسرائيلية 

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى استمرار الغارات والخروقات الإسرائيلية خلال ساعات الليل وصباح اليوم، لافتًا إلى أن الزوارق الإسرائيلية لاحقت الصيادين قبالة شواطئ مدينة غزة، فيما استهدفت المدفعية مناطق قريبة من الخط الأصفر، بالتزامن مع إطلاق مروحيات إسرائيلية النار على فترات متقطعة باتجاه المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج والمناطق الشرقية لمخيم المغازي، بالقرب من شارع صلاح الدين.

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